Meafou, Jauneau, Tuilagi… Quels nouveaux talents pour intégrer le XV du France en 2024 ?

Pour fermer la page de ce quart de finale perdu et se tourner vers ce qui est susceptible de nous attendre en 2024, regardons qui sera en mesure d’intégrer le groupe France lors du prochain Tournoi.

Souvenez-vous : pour le Tournoi 2020, première compétition sous les ordres de Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus et son staff avaient fait table rase du passé. Normal, vu la dernière décennie de ce XV de France. Ainsi, 19 joueurs sans sélection avaient notamment été appelés lors de la première liste des 42, alors qu’ils étaient 10 à compter moins de 10 capes également.

XV de France. Quel âge auront les Bleus lors de la prochaine coupe du monde, en 2027 ?Parmi les novices ou presque novices de 2020, certains comme Arthur Vincent, J-B Gros, Maxime Lucu, Cameron Woki ou encore François Cros (2 capes) Julien Marchand (2 capes) et Matthieu Jalibert (1 cape) ont intégré ce groupe de manière pérenne. Jusqu’à participer au Mondial 2023, en tant que titulaire pour certains d’entre eux. Pour fermer la page de ce quart de finale perdu face aux Springboks et se tourner vers les premieres bribes susceptibles de nous attendre en 2024, regardons qui sera, cette fois-ci, en mesure d’intégrer le groupe France lors du prochain Tournoi.

COUPE DU MONDE. 2023, un coup dur, mais pas la fin de l'histoire pour ce XV de FranceAujourd’hui, on sait que Uini Atonio et Romain Taofifenua, deux poutres du pack des Bleus (282kg à eux deux !), ont disputé leur dernier match avec la sélection dimanche, et seront donc à remplacer à l’avenir. Pour le reste, certains trentenaires n’iront peut-être pas jusqu’au Mondial 2027, mais seront pour sûr de l’aventure des premières années du prochain mandat (2024-2027) de Galthié, comme l’avaient fait avec brio des gars comme Bernard Le Roux ou Virimi Vakatawa, entre 2020 et 2021.





Quelles nouvelles têtes ?

Dans 3 mois, alors, qui toquera à la porte des Bleus pour tenter de monter au premier arrêt de ce nouveau wagon qui emmènera les Bleus, in fine, à la coupe du monde en Australie ? Aussi fou que cela puisse paraître, Fabien Galthié doit déjà avoir une idée. Encore flou, peut-être, mais qui doit bel et bien laisser apparaître en toile de fond les premières courbures des futures silhouettes auxquelles il faudra s’habituer.

XV DE FRANCE. ENFIN ! Après plusieurs mois de galère, Meafou va pouvoir jouer avec les BleusOn pense en premier lieu à Emmanuel Meafou, qui obtiendra la nationalité française à la fin du mois d’octobre et sera donc éligible avec les Bleus dans la foulée. Au nom de son physique (2m03 pour 145kg), de son talent et de l’attrait que lui porte le staff des Bleus depuis de longs mois, difficile de ne pas imaginer le gargantuesque australien du Stade Toulousain à Marcoussis en février prochain. Idem pour Émilien Gailleton, meilleur marqueur du dernier Top 14 et qui a plu à Galette et ses hommes durant la préparation au Mondial.

VIDEO. Top 14. L'énorme valise de Baptiste Jauneau façon Antoine Dupont au milieu de la défense rochelaiseParmi cette talentueuse génération 2003, dont Louis Bielle-Biarrey fait partie, on retrouve également un garçon comme Baptiste Jauneau, que le staff suivrait attentivement. A 19 piges seulement, le prodige d’Ogeu est déjà le titulaire à la mêlée de l’ASM depuis la deuxième partie de saison dernière. Un phénomène, un vrai, qui est le prototype le plus proche d’Antoine Dupont en termes de profil et de talent, selon nous. Si sa progression est rectiligne, nul doute qu’il sera le numéro 2 à la mêlée des Bleus durant les années à venir. Reste à voir si Fabien Galthié ne le laissera pas maturer encore un peu, tout comme le capitaine des U20 Lenni Nouchi, eux qui ne fêteront leurs 20 ans qu’au mois de novembre…

Le cas Posolo Tuilagi



Quid de Posolo Tuilagi, le phénomène des U20 au gabarit titanesque (1m92 pour 149kg) ? A son sujet, la donne est un peu différente. Déjà parce qu’il est plus jeune d’un an que ses compères précédemment cités (il est né en juillet 2004). Mais aussi et surtout parce que son profil est hors-normes dans tous les sens du terme. S’il est titulaire en 5 avec l’USAP depuis près d’un an désormais, il n’empêche que savoir s’il peut jouer 2ème ligne au niveau international pose encore question. Une interrogation à laquelle le staff tricoloredevrait donner un premier élément de réponse lors de sa première liste de 2024. Et quand bien même l’on convient que son profil sera probablement une bénédiction pour les Bleus dans les années à venir, n’oublions pas qu’il devrait aussi faire face à la concurrence de Manny Meafou, 5 ans de maturation en plus dans les pattes…

XV de France. Tout le monde parle de Meafou, mais si c’était Posolo Tuilagi le futur numéro 5 des Bleus ?

Une chose est sûre, une fois la déception avalée, le rugby français pourra tourner la tête et regarder tous les joyaux qui ne demanderont encore, demain, qu’à porter fièrement ce maillot bleu. Sans oublier que 2024 ne sera qu’une première échéance et que des garçons comme Peato Mauvaka, Anthony Jelonch ou Thibaud Flament, tous titulaires face à l’Afrique du Sud, n’avaient intégré le groupe France qu’à compter de 2021. Sans parler de l’OVNI (un terme marquant de ce premier mandat) Louis Bielle-Biarrey qui, lui, ne fêta sa première cape qu’il y a à peine plus de 2 mois…