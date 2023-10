XV de France. Quel âge auront les Bleus lors de la prochaine coupe du monde, en 2027 ?

Qui dit fin de Mondial, ne dit pas forcément fin de cycle, mais quelques pages à tourner tout de même. Heureusement, les Bleus peuvent compter sur un groupe jeune, et donc amené à rester stable.

Le Mondial, c’est déjà fini. 36 heures après la défaite cruelle face aux Springboks, les larmes sont séchées et la prise de conscience demeure effective. Ce lundi en milieu d’après-midi, après un long et opulent repas dans l’ouest de la capitale, les Bleus se sont donc dit au revoir. Un dîner à la demande de Fabien Galthié bien sûr, grand friand des moments communs partagés autour d’une table, ici afin de fermer la page de cette aventure qui aura duré 15 semaines en tout pour les Tricolores. 15 semaines à cracher ensemble, à jouer ensemble, à partager, rire et pleurer ensemble ; à vivre ensemble, tout simplement.

Quelle équipe en 2027 ?



Et justement, pour tenter de voir plus loin et - déjà - se demander sur quelles bases continuera de se construire ce XV de France lors des quatre prochaines années, découvrons quel âge auront les 33 Bleus en 2027. Autrement dit, quels garçons seront susceptibles d’être toujours là lors du prochain Mondial, en Australie.

Ce que l’on sait d’ores et déjà, c’est que Uini Atonio et Romain Taofifenua (33 ans tous les deux) n’en seront pas. Les deux colosses du pack français ont disputé leur dernier match sous le maillot frappé du coq ce dimanche. Deux poutres qu’il faudra remplacer prochainement.

COUPE DU MONDE. FRANCE-AFRIQUE DU SUD. On a passé au crible l'arbitrage du match, allez-vous aimer ?Ce que l’on imagine très facilement aussi, c’est que les grands leaders de ce groupe seront très certainement encore là dans 4 ans. L’on pense ici à Antoine Dupont, qui n’aura pas encore fêté ses 31 ans lors du prochain événement mondial. A ses amis depuis "la meute" Greg Alldritt et Anthony Jelonch, respectivement 30 et 31 ans lors de la prochaine année des présidentielles. Peato Mauvaka (30 ans), Thibaud Flament (30 ans), Damian Penaud (31 ans en septembre 2027) ou Matthieu Jalibert (28 ans) représentent aussi de belles perspectives d’avenir, eux dont l’expérience est déjà grande et surtout enrichie à l’issue de cette coupe du monde en France. Dans le même sens, on n'oubliera pas Romain Ntamack, LE grand absent de cette aventure, qui aura lui aussi fêté ses 28 piges peu avant le début de la préparation à ce Mondial aux antipodes. Eh oui, 28 ans déjà…

Quid des autres "premiums" de ce groupe ? En 2027, Julien Marchand et Thomas Ramos auront 32 ans. Gaël Fickou, déjà l’homme le plus expérimenté des Bleus cette année, 33 bien tassés, quand Charles Ollivon, premier capitaine du mandat de Galthié, affichera 34 balais. Quid des plus anciens de ce groupe qui seront probablement là lors du prochain tournoi ? Seuls représentants de la génération 92, Jonathan Danty et Paul Willemse, éminents membres de l’escouade de Galthié, auront tout de même 35 printemps (ou presque) lors de la prochaine échéance de cette ampleur. Seront-ils encore là ? Il est bien évidemment trop tôt pour le dire. Même si pour se donner un ordre d’idées, l’Irlandais Bundee Aki, lui aussi sorti en quart de finale, vient de réaliser la compétition de sa vie, à 33 ans et 6 mois…



Le groupe complet des 33 :

Cyril Baille : 34 ans - Peato Mauvaka : 30 ans - Cameron Woki : 28 ans - Thibaud Flament : 30 ans - Anthony Jelonch : 31 ans - Grégory Alldritt : 30 ans - Charles Ollivon : 34 ans - Antoine Dupont : 30 ans - Matthieu Jalibert : 28 ans - Louis Bielle-Biarrey : 24 ans - Jonathan Danty : 35 ans - Gaël Fickou : 33 ans - Damian Penaud : 30 ans - Thomas Ramos : 32 ans - Pierre Bourgarit : 30 ans - Reda Wardi : 32 ans - Dorian Aldegheri : 34 ans - François Cros : 33 ans - Sekou Macalou : 32 ans - Yoram Moefana : 27 ans -

Maxime Lucu : 34 ans - Julien Marchand : 32 ans - Paul Boudehent : 27 ans - Arthur Vincent : 28 ans - Baptiste Couilloud : 30 ans - Melvyn Jaminet : 28 ans - Antoine Hastoy : 30 ans - Sipili Falatea : 30 ans - Bastien Chalureau : 35 ans - J-B Gros : 28 ans - Gabin Villière : 31 ans