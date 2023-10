RUGBY. Quels joueurs du XV de France pourraient être de retour dès la reprise du Top 14 ?

Éliminés de la Coupe du Monde, les Bleus auront certainement le droit à des vacances bien méritées. Avant de, peut-être, faire leur retour rapidement en Top 14.

Après la déception, la frustration et la colère liées à l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, les Bleus vont devoir rebondir. Et pour cela, les membres du XV de France auront certainement le droit à des vacances bien méritées, eux qui travaillent depuis cet été sans relâche. Mais voilà, une fois cette défaite et ce scénario digérés, certains tricolores pourraient être rapidement de retour sur vos écrans !

En effet, le Top 14 reprend le 29 octobre, soit au lendemain de la finale du Mondial. Autrement dit, et même si certains joueurs auront besoin de plus de deux semaines de vacances (comme Dupont, Alldritt, Jelonch, Danty, voire Julien Marchand), l'on peut aisément imaginer que d'autres pourraient être présents dès la reprise du championnat de France ! Notamment les joueurs qui n'ont eu que peu de temps de jeu durant cette Coupe du Monde, comme Hastoy, Villière etc...

Forcément, le potentiel retour de certains joueurs du XV de France sera lié aux affiches de cette 4ème journée de Top 14. Prenons l'exemple du Stade Rochelais : après un début de saison moyen niveau comptable (1 victoire en 3 rencontres), le double champion d'Europe en titre va recevoir le Castres Olympique. Un match que les Maritimes vont vouloir absolument gagner, afin de ne pas prendre trop de retard sur ses concurrents directs.

Pour ce faire, il ne serait pas étonnant de voir Paul Boudehent retenu pour ce match, tout comme l'ouvreur Antoine Hastoy, eux qui ont joué respectivement 101 et 80 minutes durant le Mondial. En revanche, pas sûr de voir Jonathan Danty, Reda Wardi, Greg Alldritt, Uini Atonio ou encore Pierre Bourgarit, au vu de leur temps de jeu respectif.

Vous l'aurez compris, le retour en Top 14 de chaque joueur du XV de France dépendra certes de leur état de forme, mais aussi de leur temps de jeu durant la compétition, ainsi que du calendrier de leur club. Néanmoins, et même si rien n'a été annoncé à ce sujet, difficile de croire que certains joueurs, qui n'ont quasiment pas été utilisés durant cette compétition, ne soient pas de retour dès le 29 octobre. L'on pense bien évidemment à Bastien Chalureau, Sipili Falatea, Jean-Baptiste Gros, Baptiste Couilloud, ou encore Arthur Vincent (entre autres).

Titulaire lors du quart de finale face à l'Afrique du Sud, le capitaine des Bleus n'a pas été épargné par la brutalité des Boks. Si bien que plusieurs fois, les supporters du XV de France ont certainement sursauté devant leur écran. Et ce, à cause du peu de temps qui séparait la blessure d'Antoine Dupont, à son retour sur les terrains de rugby. De ce fait, et même s'il a, encore une fois, été l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse, il se pourrait bien qu'Ugo Mola et son président lui accordent un repos bien mérité. Même constat pour Julien Marchand, blessé lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, et qui semblait être sur le chemin du retour...

D'autant que le Stade Toulousain, qui a su réussir son début de saison malgré les nombreuses absences internationales, a la chance d'avoir une bonne profondeur de banc. De ce fait, et même si les Rouges et Noirs affronteront l'UBB à domicile pour la reprise, il serait étonnant de voir la majorité des internationaux sur la pelouse. Et ce, même si un retour rapide sur les terrains pourrait permettre aux joueurs de digérer plus rapidement l'immense déception qu'ils vivent actuellement...

Bayonne vs Stade Français

Perpignan vs Pau

Lyon vs Clermont

Montpellier vs Racing

Toulon vs Oyonnax

La Rochelle vs Castres

Toulouse vs UBB

