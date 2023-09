CLASSEMENT TOP 14. Paris seul en tête, Pau étonne et Toulouse accroche le wagon

Cette troisième journée de Top 14 nous a régalés en essai et en émotions, et sur les quatre coins de la France, le spectacle était au rendez-vous. Voyons voir désormais le classement.

Toulouse un ton au-dessus

Les champions de France en titre du Top 14 étaient opposés aux champions de Pro D2, dans un duel qui n'avait plus eu lieu depuis 2018 ! Diminués par les absences des internationaux, les Toulousains ont tout de même pu compter sur un Paul Graou en feu, auteur de deux beaux essais. Sur la pelouse synthétique de Charles Matton, les trois quarts toulousains s'en sont donné à cœur joie, notamment en première période. Les hommes d'Ugo signent un deuxième succès cette saison, avec une victoire 21-27, et se positionnent désormais à la cinquième place du classement. Oyonnax est douzième.

Le Racing tout feu tout flamme

Dans l'antre de l'Arena, le Racing 92 n'a pas fait dans la dentelle face à Perpignan ! Les ciels et blanc ont déroulé du début à la fin, avec les doublés de Joseph, Laclayat et et Naituvi. Bien trop apathique, les sang et or n'ont jamais trouvé la solution, et ont encaissé neuf essais. Le score sera de 59-10 à la fin du match, preuve d'une domination bien supérieure. Pour les hommes de Travers, c'est donc la deuxième victoire de la saison, synonyme d'une quatrième place, égalité avec Pau et Castre. A contrario, Perpignan n'a toujours pas glané un seul point, et figure bon dernier du Top 14.

VIDEO. Coupe du monde. 12 000 personnes à Tours pour accueillir l'Irlande, un champignon gâche un peu la fête



Pau corrige Lyon

Récent vainqueur du Racing 92, les Palois s'attaquaient à un autre gros morceau du Top 14 avec le LOU. Si la première période était bien serrée, avec un score de parité (10-10), les intentions n'ont pas été les mêmes dans le second acte. D'abord, le demi d'ouverture Simmonds a puni par le pied les fautes lyonnaises, avant de voir son équipe inscrire un essai par l'intermédiaire d'Attisogbe. Néanmoins, les 5 dernières minutes seront folles au Hameau, car les locaux ont poussé jusqu'au bout avec deux essais coup sur coup. Résultat des courses, la Section Paloise signe son deuxième succès de la saison, et devient désormais le dauphin du Top 14, derrière le Stade Français. Pour Lyon, cette défaite ramène les hommes de Mignoni à la huitième place.

Castres pulvérise Bayonne

C'est sans doute la plus belle performance de la troisième journée de Top 14 ! Le Castres Olympique a dominé de la tête et des épaules l'Aviron Bayonnais, bien que sur le papier cet affrontement devait être plus serré. Au final, la rencontre sera une vraie déculottée et Bayonne a encaissé 4 essais, 37 points au total, et n'a pas réussi à marquer la moindre pénalité. Dorénavant, Castres est troisième du championnat, tandis que Bayonne est à la onzième place.

VIDÉO. TOP 14. ''Guilhem Guariguette'', Nans Ducuing nous régale et s’improvise journaliste

Paris au sommet

C'est l'équipe la plus en forme de ce début de championnat ! Après deux belles victoires face à Perpignan et Oyonnax, le Stade Français s'est offert le scalpe de Montpellier. Après une belle initiative de Rory Kockott en première période, Paris parvient à enfin prendre le score et vire en tête à la pause (14-9). En seconde mi-temps, les hommes en roses vont se montrer très pragmatiques avec un essai d'entrée de jeu, de pénalité, suivi d'un carton jaune de Léo Coly. Les Parisiens ont ensuite réussi à garder ce score, pour gagner une troisième fois d'affilée (24-9). Ils sont donc les leaders incontestés, avec 3 points d'avance sur le CO. Le MHR est à la treizième place, avant la réception du Racing 92.

Clermont de justesse contre La Rochelle

Face aux champions d'Europe en titre et finaliste du Top 14, les hommes de Christophe Urios avaient fort à faire ! En tête à la pause grâce à une pénalité d'Urdapilleta, les Clermontois se sont montrés soudés en défense, mais peu inspirés en attaque. Néanmoins, le demi d'ouverture argentin a donné la victoire au sien, à moins de dix minutes de la fin du match (11-10). Clermont réalise une bonne opération en se plaçant sixième. La Rochelle prend un point de bonus défensif et devient neuvième du Top 14.

Bordeaux solide à domicile

Pour la dernière de Dubié et Cobillas avec le maillot de l'UBB, les Girondins ont livré une belle performance face au RCT. En première mi-temps, les deux équipes se sont complètement neutralisées et aucun franchissements n'ont été réalisés. Néanmoins, au retour des vestiaires, Pablo Uberti a converti une belle au pied de Garcia et a donné un bel avantage au sien. Le jeune demi d'ouverture de Bordeaux a inscrit 17 points ce dimanche soir, permettant à ses coéquipiers de ne pas se faire surprendre par les deux essais toulonnais en fin de match. Bordeaux signe donc son deuxième succès de suite et s'affiche à la septième position, à égalité avec Clermont et Toulouse. Toulon prend un point de bonus défensif et figure à la dixième place.

RUGBY. Les cartons vont-ils gangrener le jeu à la Coupe du monde ? Shaun Edwards inquiet