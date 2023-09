RUGBY. Les cartons vont-ils gangrener le jeu à la Coupe du monde ? Shaun Edwards inquiet

Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense du XV de France, a récemment exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles des cartons jaunes et rouges.

Alors que le monde de l'ovalie attend avec impatience le coup d'envoi Coupe du Monde de rugby, une préoccupation majeure commence à émerger dans les têtes des différentes : la discipline. Du côté du XV de France, Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense française, a récemment exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles des cartons jaunes et rouges sur le résultat final.



"N'importe laquelle des huit meilleures équipes peut remporter cette Coupe du Monde, particulièrement maintenant, car les cartons jaunes et rouges peuvent avoir un impact très important", a-t-il déclaré au Daily Mail via Planet Rugby. "Ils prennent le dessus sur jeu. Parfois, je me mets à la place des joueurs. C’est dur pour eux, quand quelqu'un baisse la tête très tard et entre en contact."

Le message est clair : la discipline sera cruciale pour les équipes aspirant au titre. Edwards souligne que les nations doivent s'adapter et éviter les plaquages dangereux, car une expulsion pourrait décider du sort d'un match crucial à élimination directe.

Cependant, Edwards n'est pas simplement préoccupé par la discipline de son équipe, mais aussi par la qualité de leurs adversaires. La France affrontera d'abord la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture le 8 septembre à Saint-Denis. Puis, l'Afrique du Sud, l'Irlande ou l'Écosse en quarts de finale.



Un tirage au sort qui est loin d'être favorable aux Bleus de Galthié, déjà handicapés par les forfaits de plusieurs joueurs dont Romain Ntamack et Paul Willemse pour l'intégralité de la compétition. Tandis que Baille et Jelonch seront absents face à la Nouvelle-Zélande, sans oublier l'incertitude autour de Danty. RUGBY. Coupe du monde. Vers un forfait de Paul Willemse, qui dans la cage face aux All Blacks ?Pour le technicien, le match de poules le plus important pour la France n'est pas contre la Nouvelle-Zélande, mais contre l'Italie. Une défaite contre les All Blacks ne signerait en effet pas la fin des espoirs de qualification de la France. Il est cependant primordial de battre les Italiens. Avec trois victoires au compteur, les Tricolores seront en quart puisque les deux meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées.



"La Nouvelle-Zélande était en très bonne forme, mais l'Afrique du Sud a vraiment atteint un sommet maintenant qu'elle aligne son équipe type pour la plupart de ses matchs", a-t-il déclaré. Les actuels champions du monde possèdent non seulement beaucoup de puissance devant, mais leur capacité à attaquer depuis n'importe quelle position sur le terrain est également un atout redoutable.

La discipline et la prudence seront donc les maîtres-mots pour la France dans cette Coupe du Monde de rugby. Le monde du rugby attend avec impatience cette compétition, où chaque action pourrait avoir un impact majeur sur le résultat final. Les Bleus devront être à la hauteur de ces enjeux pour espérer décrocher le titre tant convoité.