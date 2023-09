VIDEO. Coupe du monde. 12 000 personnes à Tours pour accueillir l'Irlande, un champignon gâche un peu la fête

L'Irlande était ce samedi au Stade de la Vallée du Cher pour un bain de foule avant la coupe du monde. Néanmoins, les 12 000 supporters présents ont été un peu déçus.

Ce samedi, l'Irlande était au Stade de la Vallée du Cher pour un entraînement ouvert au public. Selon les informations de la ville de Tours, ce sont pas moins de 12 000 personnes qui étaient présentes pour saluer les Irlandais, classés à la première place mondiale.

Massive crowd in Tours for Ireland’s open session! pic.twitter.com/9zvAsmDD4A — Murray Kinsella (@Murray_Kinsella) September 2, 2023

Une ambiance qui laisse présager d'une très belle fête pendant la Coupe du monde. Avec le XV de France, l'Irlande fait partie des nations favorites pour remporter le titre mondial. "C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à un tel engouement. On a entendu dire qu'il y avait beaucoup de monde mais parfois, il peut y avoir beaucoup de monde et pas beaucoup d'ambiance, ça n'a pas été le cas, nous apprécions vraiment cela", a commenté Sexton via L'Équipe.



On a notamment pu voir les joueurs prendre des photos avec les fans de rugby, signer des autographes et faire un clapping. Néanmoins, certains supporters ont regretté de ne pas avoir vu un vrai entraînement de la part des joueurs. Lesquels ne seraient pas restés assez longtemps pour que tout le monde en profite.



Si les Irlandais sont bel et bien venus au stade, ils n'ont pas dévoilé leur plan de jeu. "Quant à l'entraînement, si personne n'était suffisamment dupe pour imaginer que l'équipe du Trèfle dévoilerait ses lancements de jeu, le nombreux public attendait mieux qu'un tennis-ballon avec un ballon de maternité", écrit un supporter visiblement déçu par l'événement.

« La pelouse du stade de la Vallée du Cher a été endommagée par un champignon au cours des derniers jours. La santé des joueurs est au coeur des priorités de France 2023, et à quelques jours de l'entrée en lice de l'équipe d'Irlande dans la compétition, il a été décidé de ne prendre aucun risque en allégeant l'entraînement prévu ce samedi 2 septembre. » Source : L'Equipe

Pour rappel, l'Irlande a établi son camp de base à Tours et jouera son premier match contre la Roumanie à Bordeaux le 9 septembre. Ils iront ensuite à Nantes pour affronter les Tonga avant deux rendez-vous à Saint-Denis contre l'Afrique du Sud et l'Écosse.