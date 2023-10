COUPE DU MONDE. FRANCE-AFRIQUE DU SUD. On a passé au crible l'arbitrage du match, allez-vous aimer ?

L'arbitrage du quart de finale entre la France et l'Afrique du Sud a provoqué de vives réactions de la part des supporters et des observateurs. On a tout passé au crible.

Plus énervant qu’un quart de finale perdu par l’équipe de France, c'est de trouver des petits malins qui produisent des vidéos des nombreuses potentielles erreurs d’arbitrage d’un match perdu d’un point. C’est évidemment un des travers des réseaux sociaux qu’il faut contrer par la didactique et le raisonnement froid de certains amoureux du rugby. Dédé Puildébut, célèbre arbitre du Rugbynistèrre, est animé par des arbitres fédéraux français conseillés par ceux du haut-niveau. L’idée n’est pas de faire du corporatisme, mais bel et bien de mieux expliquer notre jeu pour mieux comprendre ce match et ceux à suivre.

Nous allons nous appuyer sur cette vidéo (avant qu’elle ne soit supprimée de Youtube), vous pourrez toujours vous appuyer sur le replay du match entier dispo sur TF1.

Avant d’attaquer cette vidéo à sens unique, il faut souligner que la France est aussi passée entre les mailles du filet à de nombreuses reprises pendant le match. Et c’est normal quand on voit l’intensité de ce match et que Ben O’Keefe n’a pénalisé que six fois chacune les deux équipes.

9e - L’action de Penaud au niveau du coup d’Etzebeth

61e - Entrée latérale de Danty et plaquage d’un soutien offensif vert

76e - Hors-jeu de Woki non sifflée alors qu’il semble être dans l’intervalle de la passe faite à Pollard en position de drop

D’après la directive, on considère que le demi de mêlée sud-africain jette volontairement sur un joueur adverse si aucun joueur vert n’est la cible de la passe.

5e - Kriel est-il hors-jeu ? Non

Règle 14.10 Pour créer des lignes de Hors-jeu, il faut la création d’un one man ruck. “Des lignes de hors-jeu se créent lors d’un plaquage si au moins un joueur est sur ses pieds et au-dessus du ballon qui est au sol”.

Woki n’est jamais au-dessus du ballon et n’arrive pas dans l’axe du plaquage.

6e - Essai de pénalité + Carton jaune ou JEU ?

Eh bien, ce n'est pas simple ! Il est rappelé que l’arbitre vidéo peut intervenir sur une action jeu déloyal (en-avant volontaire en est un). Il doit cependant intervenir si l’action est CLAIRE et ÉVIDENTE. Avec l’angle des caméras, il est quasi impossible d’amener une réponse claire sur l’en-avant ou non. Regardez à l’avenir, vous verrez très peu d’arbitrage vidéo sur les en-avants ou passes en-avant si proches de la ligne de but où aucune caméra crédible peut donner une réponse évidente.

13e51 - Mostert est-il entré latéralement ? Est-il Hors-jeu ?

OUI. Il est entré latéralement, une pénalité aurait pu être accordée.

NON. Il n’est pas hors-jeu dans un second temps. Il est lié au maul et donc participant, il peut monter sur le bleu quand le ballon est sorti.

16e - Contact à la tête volontaire et Carton rouge pour Du Toit ?

Possible. C’est quand même dommage de ne pas avoir un ralenti pour donner envie au TMO de s’attarder sur cette question. Du Toit ne maîtrise pas le poids de son corps mais il n'y a pas beaucoup d’images proposées pour s’en convaincre.

17e12 - L’arbitre devait-il sanctionner le coup de coude sur Penaud ?

Règle 9 : Les joueurs ne doivent rien faire qui soit imprudent ou dangereux pour autrui, y compris faire une charge avec le coude ou l’avant-bras en avant, ou se jeter ou sauter sur un plaqueur.

À vous de juger si le coude de Kriel est dangereux ou s’il essaye simplement de se défaire de l'étreinte Penaud qui est très haut. Nous ne sommes pas vraiment en présence d’une charge coude en-avant, mais d’un coude qui remonte vers la gorge de Penaud. Une Pénalité contre Kriel paraît être une sanction juste si la gorge est touchée.

20e58 - Kolisi est-il hors-jeu ?

NON. L’auteur de la vidéo s’offusque que le ballon est couvert par les derniers pieds du ruck en faisant référence au pied de Flament. Mais ce dernier est couché sur les joueurs au sol, donc il ne fait techniquement pas partie du ruck, car il n’est pas debout sur ses pieds. Donc JEU.

22e51 - L’arbitre pouvait-il appeler l’arbitre vidéo pour la transformation contrée ?

OUI. Il est dans les prérogatives de l’arbitre vidéo de pouvoir regarder tout incident qui empêche un tir au but d’être marqué.

Règle 8.14 Tous les joueurs de l’équipe adverse doivent se replier en arrière de leur ligne de but et ne pas franchir cette ligne avant que le botteur ne se déplace dans quelque direction que ce soit pour commencer son élan pour botter.

Je pense que l’arbitrage vidéo aurait permis à Ramos de taper à nouveau cette transformation avec interdiction pour les verts de monter.

24e37 - Kriel devait-il être sanctionné pour la position de ses coudes face à Dupont ?

NON. Le coude ne touche pas clairement le visage de Dupont. Le coude est collé au corps de Kriel au moment de l’impact.

29e22 - Reinach garde-t-il le ballon au sol ?

OUI. Il bouge au sol sous la menace de Woki qui est le premier soutien. Une pénalité aurait pu être accordée à la France.

39e31 - Quelle couleur pour le carton d’Etzebeth ?

JAUNE. Il y a bien un contact direct à la tête mais le changement d’appui soudain d’Atonio est une circonstance atténuante.

40e06 - Alldritt devait-il récupérer une pénalité ?

C’est défendable. Alldrit fait les choses à la perfection sur cette action. Il relâche Mostert, résiste à la pression Boks quelques secondes, mais pas suffisamment pour faire pencher O’Keefe pour une pénalité, car le rapport de force est en faveur des Verts sur cette action.

42e49 - Kriel devait-il être sanctionné sur cette action ?

Kriel ne supporte pas le poids de son corps, mais il est déblayé rapidement et décide de ne pas lutter. Il est compréhensible de trier cette faute car a très peu d’incidence sur le jeu.

44e58 - Kolbe est-il sanctionnable ?

Oui. Kolbe est au sol, il entre sur le côté et accroche la jambe de Dupont. Difficile de percevoir pour l’arbitre au centre qui est de l’autre côté. Pour le juge de touche, ce n'est pas aisé avec l’action confuse. Le ballon est arraché par Dupont, la faute a peu d’incidence.

46e42 - Était-ce un en-avant repris devant et donc une pénalité ?

La règle spécifique de l’en-avant repris devant n’existe pas. C’est une formule simple mais qui doit être affinée pour expliquer cette action.

Règle 10.1 Un joueur est hors-jeu dans le jeu courant s’il se trouve en avant d’un coéquipier qui porte le ballon ou qui l’a joué en dernier. Un joueur hors-jeu ne doit pas interférer avec le jeu.

Donc De Klerk est en position de hors-jeu de suite après l’en-avant. MAIS il est rapidement remis en jeu par sa propre action et celle de Du Toit qui le dépasse avant que le 9 se saisisse du ballon.

50e21 - Malherbe devait-il être sanctionné pour avoir traîné dans la zone plaqueur-plaqué ?

Accorder cette pénalité aurait été justifiable, mais très sévère. Malherbe fait l’effort de sorti en direction est/ouest et il n’a pas une grande incidence sur la suite du jeu (pick and go).

62e La soupe

Cette action c’est ce qu’on appelle plus généralement la soupe ou la ratatouille dans l’arbitrage :) Rappelons ici la chronologie de l’arbitrage de la phase plaqueur - plaqué. L’homme au sifflet regarde dans l’ordre :

Le plaqueur

Le plaqué

Les soutiens

Sur cette action, c'est le plaqueur De Allende qui est le plus gênant, mais l’arbitre le tolère. Conséquence, Fickou intervient dans un style peu académique, mais comme l’arbitre sait que le plaqueur est limite… alors, il va être tolérant aussi avec Kriel (le 13) et lui demander gentiment de libérer le ballon pour laisser le jeu se poursuivre.

62e52 - Pollard a-t-il plongé volontairement sur Ollivon provoquant l’en-avant ?



Je ne pense pas que ce soit volontaire. Il est également surpris par la cuillère. Olivon perd la maîtrise de la gonfle avant le contact avec Pollard.

68e12 - La main au sol de Smith devait-elle être sanctionnée ?

Selon les dernières directives, la réponse est OUI. Mais comment reprocher quelque chose à l’arbitre sur cette action ? Qui a vu la main furtive toucher le sol alors que les Sud-Africains ont fait reculer les Bleus sur 20m ? La pénalité pour les Boks est dans le sens du jeu même si elle manque de précision à la vue des directives.

69e19 - Mbonambi doit-il être sanctionné pour sealing ?

Le sealing est le fait d’aller directement au sol pour éviter le contest adverse. Petit retour à la règle.

Règle 15.12 Les joueurs doivent s’efforcer de rester sur leurs pieds pendant toute la durée du ruck.

Mbonambi semble mettre de la bonne volonté sur cette action et il finit par tomber sous la pression. L’arbitrage me semble juste car à 10 min de la fin, il faut être sûr pour siffler ce genre de faute.