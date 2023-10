COUPE DU MONDE. XV DE FRANCE. Le coaching de Galthié ? ''Catastrophique'', selon Moscato

On aura beau refaire le match 10, 20 fois, 100 fois, l’issue sera toujours la même. C’est désormais bien avalé, conscientisé : le XV de France , battu par les Boks pour un petit point (28 à 29), est éliminé de SA coupe du monde . Comme explication, certains auront donné celle de l’arbitrage de monsieur O’Keeffe, peu compréhensible à de nombreuses reprises. C’en est une, en effet, au vu de comment cette rencontre était serrée. C’est vrai, une pénalité récupérée sur la dernière remontée de balle des Français, le contre de Kolbe annulé ou le grattage les 4 fers au sol de Kwagga Smith (67ème) sanctionné, et l’issue du match aurait probablement été différente.

Mais ce match aurait pu aussi se jouer sans ça. Si l’on avait su tuer ce match véritablement, nous n’aurions pas besoin d’évoquer la sévérité du référent à l’égard des Français. Et l’on parle ici de tout ce que les Bleus maîtrisent d’habitude si bien ; d’habitude seulement. En l’occurrence du jeu de dépossession, des transitions attaque/défense ou de l’apport des finisseurs.

À ce sujet, force est de constater que le banc français a souffert la comparaison avec son homologue sud-africain. Le coaching aussi, d’après Vincent Moscato, sur les antennes de RMC Sports :

Fabien Galthié a perdu les pédales sur le demi-de-mêlée. Dupont était à 80% on ne va pas toujours se mentir ! Et devant, on les concasse comme des bêtes. Avec une première ligne exceptionnelle, mais tu fais un turnover à la fin qui est catastrophique et tu prends l’eau. Tu mets du temps à faire sortir Dupont.



Au-delà de ça, il est vrai qu’on repense notamment à la charnière remplaçante ou encore à Snyman et Smith, qui ont emmené un véritable plus aux Boks. Ce que personne n’a su franchement apporter coté français durant les 20 dernières minutes. Moscato de poursuivre :"Galthié a de la responsabilité. Il faut faire rentrer Moefana à l’aile à la place de Bielle-Biarrey. Il faut laisser Jalibert sur le terrain même s’il a mal au dos. Moi, j'ai 58 ans et j’ai mal au dos tous les jours ! Il fallait laisser Jalibert à l’ouverture, car c’est le seul qui met les autres en danger ! "

Autre choix qui, a posteriori, peut poser question : celui de prendre les points lors de la pénalité récupérée à la 70ᵉ. Une situation cohérente dans un autre match, mais pas face aux Boks, disait l’entraîneur de l’UBB Yannick Bru dans "le salon technique", lui qui connaît bien le rugby sud-africain pour avoir exercé aux Sharks :

Notre équipe de France, à d’autres moments du mandat, elle est allée chercher la victoire. Là, j’ai l’impression qu’on rentrait la tête au milieu des épaules pour revenir à 1 point et ensuite prier. Je pense qu’on s’est trompé, moi c’est ma lecture. Dans ce salon, on sait ce que c’est que d’assurer une sortie de camp face aux Springboks : c’est s’exposer à une bataille en l’air, une bataille au sol puis une bataille sur le jeu au pied du 9. Là-dedans, il y a des risques de crash quand même, d’autant qu’il restait peu de temps pour retrouver une possession dans les 22 mètres adverse. Mais on sentait que le coaching ne jouait pas en notre faveur, qu’on commençait à subir beaucoup de collisions.

À froid, on partage l’avis de l’ancien entraîneur des avants tricolores. La France n’a pas joué son va-tout. Mais qu’aurait-on dit si les Bleus avaient été en touche sans marquer, à la 70ᵉ minute de jeu, alors qu’une pénalité face aux barres s’offrait à eux ? On vous le donne en mille : "mais pourquoi n’avons-nous pas pris les points alors qu’il restait 9 minutes ?" D’ailleurs, si monsieur O’Keeffe avait récompensé la dernière possession française, probablement que les consignes du staff des Bleus n'auraient alors jamais été discutées…