COUPE DU MONDE. La France manque-t-elle d’influence sur les instances internationales ?

Après la défaite du XV de France face à l’Afrique du Sud, l’arbitrage a été pointé du doigt, plus globalement le manque d’influence comparé aux autres nations majeures.

Florian Grill s’est exprimé au micro de RMC après le quart de finale perdu des Bleus face aux Springboks.

Pour le président de la FFR, le véritable débat ne porte pas sur l’arbitrage du Néo-Zélandais Ben O’Keeffe, mais plutôt sur l’influence de la France sur les instances internationales :

On n’a plus de membre au board de World Rugby, on a eu qu’un seul arbitre de champ pour représenter la France pendant le Mondial, on a très peu de membres dans les commissions et dans les groupes de travail.’’

Cette absence a directement un lien avec les résultats du XV de France pour Florian Grill, qui estime qu’on ‘’ne peut pas être au top niveau d’un point de vue sportif et être quasi inexistant au concert international du rugby mondial.’’

Les Français sont-ils vraiment ‘’trop gentils’’, comme l’affirme l’ancien international des Bleus Alain Penaud ?

Il est vrai que certaines nations ont eu des entraîneurs, voire des dirigeants qui ont tendance à effectuer un certain ‘’lobbying’’.

On pense aux Sud-Africains de Rassie Erasmus, capable de réaliser une vidéo regroupant toutes les décisions arbitrales en défaveur des Springboks.

Difficile de ne pas parler également du cas de l’Angleterre, et de son ancien sélectionneur Eddie Jones. L’entraîneur avait d’ailleurs eu des propos très critiques à l’encontre d’un arbitre… un certain Ben O’Keeffe, lors d’un match entre le XV de la Rose et la Nouvelle-Zélande.

