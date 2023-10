VIDEO. COUPE DU MONDE. ''Nous ne sommes jamais parfaits'', Ben O'Keeffe répond aux critiques d'Antoine Dupont

Pointé du doigt par certains joueurs du XV de France après la défaite face à l'Afrique du Sud à la Coupe du monde, Ben O'Keeffe est revenu sur ce match sous tension.

Suite à l'élimination en quart de finale de la coupe du monde par l'Afrique du Sud, les joueurs du XV de France en avaient gros sur la patate. Certains Tricolores ont estimé que l'arbitrage avait parfois manqué de justesse. Et ce, même s'ils sont conscients d'avoir aussi commis des erreurs qui ont permis aux Springboks de l'emporter. COUPE DU MONDE. FRANCE-AFRIQUE DU SUD. On a passé au crible l'arbitrage du match, allez-vous aimer ?"Même si je ne veux pas faire l'aigri après une défaite, il faut reconnaître que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur d'un tel événement", avait notamment commenté le capitaine du XV de France Antoine Dupont à l'issue de la rencontre. "C’est dur de tenir ce discours-là, car il y a beaucoup de déception et de frustration. Il nous tarde de revoir les images qui vont nous donner encore plus de déception et encore plus de frustration, mais je pense que certaines choses claires et évidentes à siffler ne l’ont pas été." Le sélectionneur Fabien Galthié avait lui été plus mesuré dans ses déclarations.

Il n’est pas seul. Le TMO et les arbitres autour ont le temps de revoir les images comme nous et ont le droit de prendre part à l’arbitrage. Je leur demande d’être courageux, à mes joueurs, dans ces moments car je comprends leur frustration. Mais je me passe de commenter personnellement. Je comprends la position des joueurs car il y a beaucoup d’émotions qui ne sont pas faciles à digérer.

Ce qui n'a pas empêché certains internautes de lui envoyer des messages de haine sur les réseaux sociaux. "Les abus sous quelque forme que ce soit ne sont jamais acceptables. Malheureusement, en tant qu'arbitre au plus haut niveau, j'ai dû accepter et m'habituer au vitriol d'après-match que les fans normalisent après le match. C'est une triste réalité que cela ne m'affecte plus, mais cela ne veut pas dire que ça va." Ce mercredi, World Rugby a indiqué via RMC qu'elle allait "prendre des mesures à l’encontre des individus qui ont publié des messages odieux".

Arbitrer au niveau international n'est pas une tâche facile. "Il faut répondre présent et faire du mieux qu'on peut", a confié Ben O'Keeffe à Newshub. Il explique ne pas avoir parlé au capitaine tricolore après la rencontre. "Je pense que c'est un espace pour les joueurs et l'équipe, vous savez, c'est évidemment un moment très émouvant, et j'essaie juste de respecter cela".

Il y aura toujours des réactions à chaud après une rencontre, et encore plus après une défaite. "Les joueurs, les entraîneurs, diront des choses, que vous gagniez ou que vous perdiez. Je sais que nous ne sommes jamais parfaits en tant qu'arbitres, on fait des erreurs pendant un match". Il comprend parfaitement que les joueurs aient pu avoir ce type de réactions après le match.

Le Néo-Zélandais explique également que sa prestation a été revue comme c'est toujours le cas suite aux rencontres. Il sera d'ailleurs au sifflet de la demi-finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud ce samedi à 21h au Stade de France. Il deviendra ainsi le deuxième officiel kiwi seulement à arbitrer une demi-finale de Coupe du monde après Paddy O'Brien. COUPE DU MONDE. Ben O’Keeffe arbitrera la demi-finale entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre