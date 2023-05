Élections FRR. Carton plein pour Florian Grill, l’opposition humiliée

Ce vendredi se tenait les élections partielles à la FFR. Le groupe Ovale ensemble a remporté 11 des 12 sièges possibles. L’opposition a pris une fessée.

Florian Grill peut exulter. Sa liste “Ovale ensemble” a obtenu 11 des 12 sièges qui étaient en jeu lors de cette élection au comité directeur de la FFR. Ce dernier rapporte à Rugbyrama que “C’est une très belle victoire qui va au-delà de nos espérances ! Franchement, nous ne nous attendions pas à un tel résultat, mais je le reçois avec beaucoup d’émotion puisqu’il concrétise des années de travail pour toute l’équipe, des 500 adhérents d’Ovale ensemble et des 15 groupes de travail qui bossent au quotidien pour répondre aux problématiques et aux attentes des clubs.”

Pour rappel, les 1.900 clubs français étaient appelés à voter de manière électronique entre mercredi 9 heures et ce vendredi midi. Ils ont répondu en masse, avec un taux de participation très élevé : 88,22 % des clubs représentant 90,72 % des voix.

Florian Grill devait impérativement être élu au comité directeur pour pouvoir être candidat à la tête de la FFR et succéder à Bernard Laporte. Ensuite, il devait obtenir le maximum de siège possible. Voilà qui est maintenant fait. De sa liste ont été élus Xabi Etcheverry, Pascale Mercier, Sylvain Deroeux, Marion Kellin, Claude Hélias, Laurent Estampe, Clémence Gueucier et Jordan Roux.

Guilhem Guirado élu au comité directeur

L’ancien talonneur de Toulon et de l’équipe de France est le seul candidat de la majorité en soutien à Patrick Buisson à avoir été élu au comité directeur avec 51% des voix. Il arrive en 4ᵉ position. En revanche, Serge Blanco et Jean-Claude Skrela n’ont pas brillé. Ce dernier est arrivé en 19e position et l’ancienne légende de Biarritz à la 25e position. Aucun d’entre eux ne pourra prétendre à être de la partie pour la prochaine élection à la tête de la FFR. En revanche, une finale entre Patrick Buisson et Florian Grill est à envisager fortement du 12 au 14 juin prochain.

Les 12 élus au comité directeur

Guilhem Guirado

Florian Grill

Abdelatif Benazzi

Jean-Marc Lhermet

Xabi Etcheverry

Pascale Mercier

Sylvain Deroeux

Marion Kellin

Claude Helias

Laurent Estampe

Clemence Gueucier

Jordan Roux