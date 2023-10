''Aujourd'hui, le rugby est mort'', les fans désespérés par la nouvelle compétition de World Rugby

Sur les réseaux sociaux, l’annonce des réformes entreprises par World Rugby, et surtout de la Nations Cup, ne semble pas convenir à tous les supporters.

Alors que la grande fête de la finale approche, certains fans observent déjà la mise en bière du rugby mondial. Tout du moins, c’est ce que des réactions autour des nouvelles réformes annoncées par World Rugby traduisent. Excédés par la direction prise par le rugby roi, les commentaires et publications virulentes ont été légion sur les réseaux sociaux.

Parmi les nombreuses annonces, l’une d’entre elles a généré une indignation particulièrement visible : la Nations Cup. Permettant aux 12 meilleures nations mondiales de s'affronter dans un tout nouveau format, cette nouvelle compétition prendra place tous les deux ans. Elle verra s’affronter, les pays du VI Nations, du Rugby Championship, les Fidji et le Japon sur toute une année civile dès 2026.

Nouvelle ère pour le rugby mondial : la Coupe du monde se jouera à 24 !

Colère et rage chez les fans de rugby

Sur X, anciennement Twitter, de nombreux messages se sont enchaînés pour critiquer la décision prise par World Rugby. Certains n’hésitent pas à tendre vers le dramatique en déclarant : “Nous y sommes. Aujourd'hui, le rugby est mort.”, “Un désastre. Une génération de talentueuses équipes de Tiers 2 gâchées”, “Quelle décision stupide, [World Rugby est] inutile” ou encore “C’est seulement une arnaque pour gagner plus d’argent”.

This is it, the day that rugby died. — Graham Bennie (@BetaTested) October 24, 2023

It is just a money making scam. October 24, 2023

What a rubbish move. You guys are useless. — Paul Mathai (@PMath69) October 24, 2023

Disgrace. Whole generation of T2 talent wasted — DSan (@DSandr03) October 24, 2023

Le rugby ''un sport qui vieillit, il n’est ni attractif, ni innovant'', Agustin Pichot tire la sonnette d'alarmeSur les réseaux sociaux, l’avis majoritaire semble dénoncer une volonté des nations historiques de faire “bande à part” pour les prochaines années. Excédé, un supporter géorgien a proposé de se révolter : “Il est temps que 102 des 114 nations quittent World Rugby et créent une organisation distincte !” Ce à quoi un fan sud-africain a répondu “Ok, au revoir.” Une discussion qui traduit les nombreux échanges sur cette réforme, visibles sur Internet.

Sur les différents réseaux, cette annonce a provoqué plusieurs centaines de réactions, globalement négatives, surtout de la part des supporters de nations de Tiers 2 telles que la Géorgie, les Samoa ou les Tonga. Néanmoins, le prisme d’Internet ne reflète pas toujours la réalité et la présidence de World Rugby espère tout de même mener ce projet à bien.

France. La FFR ''discute fermement avec World Rugby'' via le rapport envoyé, selon Florian GrillCertains joueurs, journalistes et personnalités publiques du monde du rugby se sont manifestés pour critiquer cette réforme. Ainsi, l’international samoan Lima Sopoaga évoque une “expulsion” des petites nations du rugby international. Il qualifie cette nouvelle compétition de “trahison envers l’essence et les valeurs du rugby”.

En parallèle, Bill Beaumont a salué l'initiative. Le Président de World Rugby déclare ceci sur ses réseaux : “Je tiens à remercier mes collègues du Conseil pour leur passion, leur dévouement et leur soutien. Il s'agit d'un moment historique pour le sport, qui offre des certitudes et des opportunités à tous.” Visiblement, tout le monde ne semble pas du même avis…

I would like to thank my Council coileagues for their passion, dedication and support. A historic moment for the sport that provides certainty and opportunity for all. https://t.co/adSsZKWDaR — Sir Bill Beaumont (@BillBeaumont) October 24, 2023

Coupe du Monde des Clubs, Nations Cup, un nouveau calendrier mondial se précise

D’autres projets aux retours plus nuancés

Ce mardi 24 octobre, l’instance suprême du rugby mondial a informé faire sa petite révolution au niveau global sur bien d’autres aspects. Désormais, World Rugby travaillera de manière que les calendriers de l’hémisphère nord et sud soient alignés. Elle a également indiqué que la Coupe du monde 2027 se disputera avec 24 équipes à son bord. La réforme vise aussi à augmenter le nombre de matchs de haut niveau pour le rugby féminin international, notamment à travers la nouvelle compétition WXV.

VIDÉO. Le bleu vous manque ? Eh bien, le XV de France Féminin marque l’essai de la semaineCes nouveautés ont suscité des réactions parfois admiratives, parfois critiques. Si ces décisions sont généralement saluées, sous réserve de voir comment elles seront appliquées, certaines personnalités critiquent cette stratégie. Sans forcément vouloir couper la route aux nations de Tiers 2 (donc n’évoluant ni dans le VI Nations, ni dans le Rugby Championship), des alternatives de développement ont été évoquées par certains.

Par exemple, Matthieu Lartot s’était manifesté sur les réseaux sociaux au sujet d’une Coupe du monde à 24 équipes qu’il qualifiait de “belle bêtise”. La voix du rugby français déclarait que World Rugby devrait plutôt s’atteler à “aider les nations du Tiers 2 et 3 à se développer entre les Coupes du monde” afin de “réduire les écarts de niveau” avant la compétition reine.

Ce serait une belle bêtise !

Il serait plus utile d’aider davantage les nations du Tiers 2 et 3 dans leurs développements pour resserrer les écarts de niveau.

Et un projet pérenne si possible… https://t.co/j6tKkvLnQT — Matthieu Lartot (@lartot) September 28, 2023

De l'Angleterre au Top 14, le rugby européen va-t-il voler en éclats après la Coupe du monde ?