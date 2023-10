VIDÉO. Le bleu vous manque ? Eh bien, le XV de France Féminin marque l’essai de la semaine

Pour leur premier match du WXV, les Françaises sont allées réaliser un exploit monumental en s’imposant en Nouvelle-Zélande. Le tout, avec la manière !

Chez les hommes, il fallait mieux être Néo-Zélandais si vous souhaitez voir du beau rugby ce week-end. Chez les femmes, c’est une tout autre affaire. Si les Black Ferns ont montré une belle prestation, elles se sont inclinées à domicile face à la France (17-18) ce samedi 21 octobre.

Au sein de cette prestation XXL, les deux équipes ont régalé sur le niveau de jeu affiché. Tout particulièrement, les deux formations ont réalisé une entame de match tout feu tout flamme. Avec trois essais en 20 minutes, les actrices du match ne se sont pas fait prier pour mettre le turbo.

Avec les Bleues, Banet au boulot

Ainsi, le deuxième essai des Bleues a fait comprendre aux Black Ferns qu’elles n’avaient aucun intérêt à vouloir enflammer la rencontre. En effet, le XV de France Féminin était prêt à répondre et l’a d’ailleurs fait de manière admirable.

À la 16ᵉ minute de jeu, la France joue une mêlée au niveau de la ligne médiane. Les Françaises tentent un traditionnel 8-9 côté fermé avec Charlotte Escudero et Alexandra Chambon. Attendue par 3 défenseurs, l’ouvreuse Lina Queyroi vient s’impulser au mouvement. Si la présence de Cyrielle Banet permet un léger surnombre, l’espace pour l’exploiter est réduit et les Néo-Zélandaises montent vite, très vite.

Dans une magnifique course, l'axe 8-9-10 fixe chacune à son tour une défenseure adverse. Habiles techniquement, les trois joueuses éjectent le cuir rapidement vers leur coéquipière à leur droite. La vitesse d'exécution permet d'offrir un boulevard à Cyrielle Banet. L'ailière fait parler ses cannes et casse le plaquage de l'arrière néo-zélandaise pour filer en Terre promise. Avec un splendide essai en première main, les Bleues prennent l'avantage au score et ne le perdront plus sur tout le reste du match.

Malgré un essai des Néo-Zélandaises, les françaises trouvent vite les ressources pour reprendre l'avantage grâce à un essai de Cyrielle Banet.



Le match revient dans quelques minutes sur TMC et @MYTF1 pic.twitter.com/ZkenhBP4u6 — TMC (@TMCtv) October 21, 2023

Une nouvelle compétition pour briller

Victorieuses d’un petit point, les Françaises ont remporté la toute première rencontre de WXV de leur histoire. Impulsée par World Rugby, cette nouvelle compétition a pour but de développer et d’homogénéiser le niveau du rugby féminin. Divisée en trois divisions, cette compétition offre également un cadre sportif et financier plus régulier pour les tournées et test-matchs.

Dans la première division, la France et la Nouvelle-Zélande n’ont pas à se mettre à jour sportivement. Considérées comme deux des meilleures sélections du monde, leur rencontre avait surtout des allures de choc. Un an après le mondial qui a sacré les Black Ferns, la douche est froide pour les joueuses à la fougère argentée.

