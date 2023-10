RESUME VIDEO. Un exploit majuscule en guise de revanche pour le XV de France féminin face à la Nouvelle-Zélande

Samedi, dans le cadre de la première journée du WXV 1, les Bleues du XV de France féminin ont battu les championnes du monde en titre sur le score de 17-18.

C'est un exploit incroyable qu'a réalisé le XV de France féminin en Nouvelle-Zélande. Ce samedi dans le cadre de la première journée du WXV 1, les Bleues ont battu les championnes du monde en titre sur le score de 17-18 au Sky Stadium de Wellington. Une victoire qui résonne comme une revanche après la défaite d'un point en demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby en 2021 à l'Eden Park. Mais ce n'est pas tout, c'est également la première victoire de la France sur les Black Ferns en Nouvelle-Zélande.

On voulait s’appuyer sur une défense très forte, les agresser, les obliger à faire des fautes et à nous rendre des ballons. Le premier essai vient d’une interception. C’est le jeu qu’on veut mettre en place aujourd’hui. C’est surtout un collectif. Tout le monde a donné le meilleur. On a envie de produire du jeu, de faire bouger le ballon et oui, on a marqué deux essais grâce à ça", a confié Gaëlle Mignot via le site de la FFR.

Dès la 5e minute, Emilie Boulard a ouvert le bal avec un essai après une interception magistrale, suite à une avancée des Black Ferns dans le camp français. Les Néo-Zélandaises ont accumulé cinq fois plus de fautes de main que les Françaises et ont concédé deux pénalités par Morgane Bourgeois.

Le capitaine des Bleues, Manae Feleu, a souligné la stratégie de l'équipe via L'Équipe : "On savait que ça allait être compliqué contre les Blacks au niveau de la défense, qu'elles allaient être au rendez-vous sur les contacts. C'est quelque chose qu'on avait travaillé cette semaine. Dans la stratégie, on voulait les agresser le plus fort possible, surtout en défense, qui est l'un de nos points forts. On voulait les mettre sous pression pour récupérer le ballon le plus possible. On a réussi."

À la demi-heure de jeu, la France menait 12-7 grâce à Boulard et une superbe action conclue par Cyrielle Banet en bord de touche. La Nouvelle-Zélande a de son côté réussi à franchir la ligne à deux reprises, d'abord avec Liana Mikaele-Tu'u (11e) puis avec Katelyn Vahaakolo (73e) grâce à un coup de pied rasant de Ruby Tui.

Un tournant majeur du match a été le carton rouge infligé à la remplaçante Chryss Viliko à l’heure de jeu, après un déblayage sur Gabrielle Vernier. Ce qui a permis aux Françaises de résister aux assauts des locales. Lesquelles sont revenues à une longueur en fin de partie.

C’était un match de très haut niveau. On est venu ici chercher ce genre de match, ce genre d’opposition, grandir. Jouer les Black Ferns en Nouvelle-Zélande est un privilège et pouvoir produire le match qu’on a fait aujourd’hui va nous permettre de continuer à grandir. Aujourd’hui, c’est juste une étape dans notre fonctionnement. On est très fier et très heureux d’avoir produit le match contre les Black Ferns", a commenté David Ortiz via le site de la FFR.

Un point d'écart, cela rappelle la défaite de l'année dernière à la Coupe du Monde. Cette fois, c'est la France qui est victorieuse, lançant ainsi parfaitement le Women XV ! Un résultat qui restera gravé dans l'histoire du rugby féminin et qui montre que les Bleues sont prêtes à conquérir le monde. Les prochaines rencontres de la France en Nouvelle-Zélande auront lieu contre l’Australie et le Canada.