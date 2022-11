VIDEO. La formidable communion entre les Black Ferns et leurs supporters après le sacre mondial

Sacrées championnes du monde aux dépens de l'Angleterre, les Néo-Zélandaises ont offert un très beau haka à leurs supporters. Ruby Tui a aussi mis le feu.

RESUME VIDEO. Quelle finale ! La Nouvelle-Zélande domine l'Angleterre au bout du suspense !Une fois de plus, les dieux du rugby ont été avec la Nouvelle-Zélande. Plus de dix après le sacre des All Blacks aux dépens de la France, les Black Ferns ont été sacrées devant leurs supporters. Aux termes d'une finale de très haute volée marquée par 11 essais et 65 points, les locales ont dominé l'Angleterre. Tout n'a cependant pas été facile pour les Néo-Zélandaises dans cette partie. Elles ont été menées 14 à 0 dès l'entame de la rencontre, mais ont su profiter d'un carton rouge pour revenir dans la partie. Les supporters ont toutefois dû attendre les dernières secondes pour célébrer la victoire des Black Ferns. En effet, l'Angleterre avait une très belle touche à jouer à cinq mètres de la ligne. Mais le contre néo-zélandais a eu raison des ambitions de titre des Red Roses. Après la remise des médailles et la célébration, les championnes du monde ont offert un dernier haka à leurs fans.



Un très beau moment de communion comme lorsque que Ruby Tui a fait chanter les supporters.