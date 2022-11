RESUME VIDEO. Quelle finale ! La Nouvelle-Zélande domine l'Angleterre au bout du suspense !

La Nouvelle-Zélande a été sacrée championne du monde ce samedi en dominant l'Angleterre sur la pelouse de l'Eden Park. Une finale spectaculaire.

RESUME VIDEO. Le XV de France féminin termine en beauté : 5 essais et une médaille de bronze !On aurait aimé que les Bleues s'invitent en finale pour prendre leur revanche sur l'Angleterre et tenter de décrocher le titre mondial. Mais les Red Roses et les Black Ferns ont livré un match formidable qui fait honneur au rugby féminin. Une finale de rêve pour certains entre des Néo-Zélandaises, titrées à cinq reprises, et des Anglaises invaincues depuis 30 matchs. Un match qui livré toutes ses promesses et bien plus malgré le carton rouge avec des essais et du suspense jusqu'à la dernière minute. Et cette touche anglaise à cinq mètres de la Terre promise qui a vu les locales réussir le contre et dégager dans la foulée pour le sacre. Qui aurait pensé que le score serait aussi serré à ce moment-là ?



Au quart d'heure, l'Angleterre menait 14 à 0 après deux essais d'Ellie Kildunne (3e) et Amy Cokayne (13e). Mais l'exclusion de la numéro 14 Lydia Thompson pour un plaquage dangereux sur Portia Woodman a changé la physionomie du match. Non seulement parce que les Anglaises ont évolué à 14 pendant la majeure partie de la rencontre. Mais aussi parce que les Ferns ont perdu l'une de leurs meilleures joueuses en la personne de Woodman. En supériorité numérique, elles sont logiquement revenues au tableau d'affichage grâce à Georgia Ponsonby (18e) puis Ayesha Leti-l'iga (25e). Mais les Anglaises ne sont pas classées à la première place mondiale pour rien. Avec une joueuse de moins, elles ont tourné en tête à la pause 26 à 19 après l'essai de Marlie Packer (21e) et le doublé de Cokayne (32e), tandis qu'Amy Rule (40e) permettait à la Nouvelle-Zélande d'être à portée d'un essai transformé.



Qui a dit que les finales devaient se jouer uniquement au pied ? 7 essais et 45 points marqués dans le premier acte, on ne pouvait rêver mieux pour faire la publicité du rugby féminin. Et le second acte a été à la hauteur du premier avec une entame de feu des locales emmenées par une Stacey Fluhler des grands soirs. Non seulement elle a marqué un essai (41e), avant que Krystal Murray ne trouve aussi la faille (49e). Mais elle a été décisive sur celui de Leti-l'iga (71e). Des réalisations ô combien importante pour les Blacks Ferns puisque Amy Cokayne, l'une des grandes joueuses de ce Mondial féminin, y est allée de son triplé à la 54e. Les deux équipes, un temps à 14 contre 14 après le jaune de Simon, ont tout donné jusqu'aux dernières secondes. L'Angleterre refusant à plusieurs reprises de tenter de prendre les points au pied pour jouer une éventuelle prolongation. C'est tout à leur honneur compte tenu de leur domination en fin de partie. Elles pourront sans doute nourrir de gros regrets. Mais l'histoire est belle pour la Nouvelle-Zélande qui remporte ainsi son 6e titre, le premier sur son sol chez les féminines.