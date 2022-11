RESUME VIDEO. Le XV de France féminin termine en beauté : 5 essais et une médaille de bronze !

Le XV de France féminin a décroché la médaille de bronze ce samedi en dominant le Canada lors de la petite finale de la Coupe du monde.

RESUME VIDEO. La puissance de Ménager et la hargne de Vernier n'auront pas suffi pour le XV de France fémininBattues d'un point en demi-finale par la Nouvelle-Zélande, les Bleues ont parfaitement su rebondir ce samedi pour aller chercher la troisième place de la Coupe du monde. Opposées au Canada, les Tricolores ont fait un match parfait. Une rencontre qui laisse penser qu'elles avaient les ressources physiques et mentales pour viser plus haut face aux Anglaises. Ainsi va la loi du sport. Mais elles terminent en beauté cette compétition et cette longue aventure de plusieurs années. Fall (12e), Bourdon (36e), M. Ménager (40+1’, 60e) et Deshaye (44e) ont toutés passé la ligne de craie canadienne pour un succès sans appel 36 à 0. La fin presque parfaite pour de nombreuses joueuses qui raccrocheront les crampons. Comme Laure Sansus, blessée lors du deuxième match, Safi N’Diaye, Céline Ferer et Marjorie Mayans prennent leur retraite internationale.



Notez que c'est la Nouvelle-Zélande qui a remporté la finale aux dépens de l'Angleterre. Une première pour les Black Ferns devant leur public. Mais il s'agit du sixième titre pour les Néo-Zélandaises qui ont fin à la formidable série de 30 victoires des Red Roses.