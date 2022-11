RESUME VIDEO. La puissance de Ménager et la hargne de Vernier n'auront pas suffi pour le XV de France féminin

Défaite cruelle pour le XV de France féminin ce samedi en demi-finale de la coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande malgré trois essais inscrits.

VIDEO. Tous les essais de la demi-finale de Coupe du monde entre la France et la Nouvelle-ZélandeUne défaite d'un point à l'Eden Park face à la Nouvelle-Zélande, la France a déjà connu ça. Après le XV de France masculin, ce sont les Bleues qui ont connu ce cruel scénario. Certes, ce n'était pas en finale, mais la déception n'en reste pas moins intense. Ce samedi, les Tricolores ont malmené les Black Ferns devant leur public. Elles ont sans aucun doute réalisé leur meilleur match de la Coupe du monde avec une excellente défense illustrée par les 22 plaquages de Madoussou Fall, et une envie de chaque instant. A la pause, les Bleues menaient 17 à 10, Drouin ayant passé une pénalité et converti les deux essais de Romane Ménager (23e), Gabrielle Vernier (40e). Cette deuxième réalisation intervenant juste après celle de Stacey Fluhler (35e) pour les locales. Preuve que les Bleues étaient parfaitement dans leur demie.



Les Black Ferns sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions. Elles ont monopolisé le ballon et marqué par l'intermédiaire de Ruby Tui (44e) dès l'entame. Un ballon joué au pied derrière la défense a trompé la vigilance des Bleues et Tui a été la plus opportuniste. L'un des moments importants de cette partie où le moindre détail a eu son importance. Alors menées de huit points suite au troisième essai des Néo-Zélandais grâce à Theresa Fitzpatrick (57e), les Françaises n'ont pas abdiqué et c'est Ménager qui a remis tout le monde dans la partie avec un essai en force à la 65e.



Tout était encore possible mais la France ce n'est pas facilité la tâche en écopant d'un carton jaune à dix minutes de la sirène. Un autre moment décisif dans cette partie relevée et disputée. Privées de la puissance et de l'expérience de Safi N'Diaye, les Bleues ont continué d'y croire. En face, les locales ont manqué de maitrise à l'image du plaquage dangereux de Santo Taumata qui a offert à la France une ultime pénalité pour la gagne. Les Tricolores ont logiquement opté pour les points au pied. Mais le ballon a fui les perches pour le plus grand bonheur des Néo-Zélandais qui retrouveront l'Angleterre en finale. Côté française, il faudra vite se remobiliser pour aller chercher une troisième place face au Canada la semaine prochaine.