RUGBY. La Coupe du monde 2025 sera aussi sur TF1 après la signature d'un accord d'exclusivité

En pleine Coupe du monde masculine, World Rugby nous apprend que TF1 et l'instance internationale ont signé un accord d'exclusivité pour la Coupe du Monde de Rugby 2025 et le WXV. Pour rappel, le Mondial féminin aura lieu en Angleterre du 22 août au 27 septembre.

Bien évidemment, la France y participera à la faveur de sa troisième place décrochée en 2022 en Nouvelle-Zélande. Les Bleues avaient échoué d'un point contre les Black Ferns (25-24) en demie avant de battre facilement le Canada lors de la petite finale, 36 à 0.

"Nous sommes ravis de proposer aux téléspectateurs français ce tournoi d'élite qui, nous en sommes convaincus, sera l'un des tournois sportifs marquants de 2025", confie Julien Millereux, directeur des sports de TF1, via le site de World Rugby.

Le rugby féminin sera cependant à l'honneur dès le mois d'octobre avec le Women XV organisé en Nouvelle-Zélande du 21 octobre au 4 novembre 2023. La France affrontera le pays hôte le 21 octobre, l'Australie le 28 octobre et le Canada le 4 novembre. Des rencontres qui seront intégralement diffusées sur TF1.

programme">Programme du XV de France féminin 21 octobre : France – Nouvelle-Zélande (08h00 / heure française)

28 octobre : France – Australie (08h00)

4 novembre : France – Canada (04h00)

Une compétition aux airs de mini Coupe du monde qui va permettre au groupe tricolore de progresser. "Avec une période de vie commune de 4 semaines et 3 matchs au programme, cette compétition doit contribuer à notre développement", a commenté Gaëlle Mignot via le site de la FFR.

Groupe France ARBEZ Carla (FFR/Stade Bordelais)

BANET Cyrielle (FFR/Montpellier HR)

BERTHOUMIEU Axelle (FFR/Blagnac RF)

BORDES Océane (Stade Toulousain)

BOULARD Émilie (FFR/Blagnac RF)

BOURDON Pauline (FFR/Stade Toulousain)

BOURGEOIS Morgane (FFR/Stade Bordelais)

BROSSEAU Yllana (FFR/Bobigny AC 93)

CHAMBON Alexandra (FFR/FC Grenoble Amazones)

CHAMPON Léa (AOL/FC Grenoble Amazones)

ESCUDERO Charlotte (FFR/Stade Toulousain)

FALL Madoussou (FFR/Stade Bordelais)

FELEU Manae (FFR/FC Grenoble Amazones)

FORLANI Audrey (FFR/Blagnac RF)

GRACIET Lilou (AOL/LOU Rugby)

GROS Emeline (FFR/FC Grenoble Amazones)

HERMET Gaëlle (FFR/Stade Toulousain)

JOYEUX Clara (FFR/Blagnac RF)

KHALFAOUI Assia (FFR/Stade Bordelais)

KONDE Nassira (FFR/Stade Bordelais)

LINDELAUF Coco (FFR/Blagnac RF)

MENAGER Romane (FFR/Montpellier HR)

MENAGER Marine (FFR/Montpellier HR)

MWAYEMBE Ambre (AOL/FC Grenoble Amazones)

QUEYROI Lina (FFR/Blagnac RF)

RIFFONNEAU Elisa (Trailfinders Women)

SIVI Suliana (AOL/Stade Rennais Rugby)

SOCHAT Agathe (FFR/Stade Bordelais)

TOUYE Laure (FFR/Montpellier HR)

VERNIER Gabrielle (FFR/Blagnac RF)

On retrouve pas moins de sept joueuses de Blagnac, six du Stade Bordelais, cinq de Grenoble ou encore quatre de Toulouse et Montpellier. Note aussi la présence d'un élément évoluant en Angleterre, la talonneur Élisa Riffonneau. "Cette nouvelle compétition représente une avancée significative pour le rugby féminin à l’échelle mondiale, nous devons l’aborder avec détermination", explique David Ortiz, sélectionneur-entraîneur des Bleues.

Du côté de World Rugby et d'Alan Gilpin, Directeur général, on explique que le rugby féminin est au cœur de la mission de croissance du rugby à l'échelle mondiale. "En augmentant la visibilité grâce aux diffuseurs et sur les plateformes numériques, nous pouvons mettre en lumière les meilleures joueuses du monde, augmentant ainsi plus largement le nombre de nos supporters et la participation."