World rugby annonce officiellement le début d’une nouvelle compétition de rugby féminin à XV

Bonne nouvelle. World Rugby a dévoilé les dates d’une nouvelle compétition, le WXV, qui a pour but de développer le rugby féminin dans les années à venir.

C’est désormais officiel, le rugby féminin va avoir droit à une nouvelle compétition d’ici octobre 2023 comme l’a annoncé World Rugby. Elle s’appellera le WXV et aura pour but de faire grandir la compétitivité, la portée et l'impact du rugby féminin. La compétition sera composée de 18 équipes réparties en 3 niveaux. Le WXV 1, à savoir le premier niveau du tournoi, verra l'Angleterre, la France et le Pays de Galles affronter les trois meilleures équipes de la compétition des « Fours » du Pacifique les 21 et 28 octobre et le 4 novembre. Ce sera donc entre l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Chaque équipe disputera trois matchs et il n’y aura aucune relégation ni promotion sur les deux premières éditions.

Le WXV 2 se jouera en Afrique du Sud les 14, 21 et 28 octobre. Là aussi, il y aura 6 équipes. Pour le moment, seul l’Écosse est assurée d’être dans cette poule. Il y aura une rencontre entre l’Italie et l’Espagne qui déterminera quelle nation évoluera dans le WXV2 et le WXV 3. Les autres sélections qui composeront cette deuxième poule seront le quatrième du tournoi Pacifique Fours et une équipe de l'Océanie, de l'Asie et de l'Afrique. En revanche ici, le dernier au classement dans la WXV2 sera relégué en WXV3. Les équipes du WXV 3 n’ont pas été encore dévoilées par World Rugby. Mais le premier de cette compétition sera promu dans la catégorie au-dessus.

Une grande avancée pour le rugby féminin

La volonté de World Rugby est de faire évoluer le rugby féminin. Et cela va être chose faite avec cette nouvelle compétition. Le président de World Rugby, Bill Beaumont s’est satisfait de cette avancée via un communiqué de presse : “Lors de la spectaculaire Coupe du Monde de Rugby 2021 en Nouvelle-Zélande, nous nous sommes engagés à accélérer le développement du rugby féminin. Beaucoup de progrès ont été accomplis à un rythme rapide et aujourd'hui, nous marquons une nouvelle étape en confirmant les dates et les lieux de la compétition inaugurale du WXV”. Avant d’enchaîner : “Les femmes et les filles sont en première place de notre stratégie de développement du sport à l'échelle mondiale, et cette compétition augmentera la portée et l'impact du sport et stimulera la compétitivité globale du rugby international féminin, dans la perspective d'une Coupe du Monde de Rugby élargie à 16 équipes en 2025 en Angleterre." Si cette compétition parvient à être un succès, elle sera réitérée chaque année hors période de Coupe du monde.