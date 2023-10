Le rugby ''un sport qui vieillit, il n’est ni attractif, ni innovant'', Agustin Pichot tire la sonnette d'alarme

Agustin Pichot, légende du rugby argentin et ancien vice-président de World Rugby est assez pessimiste pour l'avenir du rugby si rien ne change.

Bien que la coupe du monde 2023 n'ait pas encore rendu son verdict, d'aucuns tentent déjà d'en tirer les premiers enseignements. L'avenir du rugby est-il resplendissant ou bien faut-il s'inquiéter pour l'ovalie ? Alors que la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud pourrait une nouvelle fois retrouver la finale, certaines nations ont créé la surprise. On pense notamment aux Fidji ou encore au Portugal.

Mais ces performances à la Coupe peuvent-elles se traduire par une évolution du rugby à l'international ? Agustin Pichot, légende du rugby argentin et ancien vice-président de World Rugby est assez pessimiste via le Daily Mail. "Vous avez les Six Nations dans un coin et le Rugby Championship dans un autre. C'est l'auto-préservation, la survie. Le système est conçu pour protéger le noyau." Pour l'ancien Puma, ouvrir ces compétitions au plus grand nombre serait la meilleure chose. Mais personne veut prendre ce risque. "Ils sont déjà dans le rouge". COUPE DU MONDE. Demi-finale. Nouveau constat d'échec pour l'hémisphère nord par rapport au sud ?Pichot d'évoquer les situations critiques des fédérations celtiques. Comme le Pays de Galles qui a fait face à une menace de grève de ses joueurs en raison des salaires. En Angleterre, plusieurs clubs de Premiership ont fait faillite tandis que les finances de l'Australie et de l'Afrique du Sud ont été durement impactées par la crise sanitaire. "Le rugby doit réduire ses coûts pour devenir durable."

Nous dépensons de plus en plus et ce n'est pas logique. Et nous ne le dépensons pas en Bitcoins ou en innovation. C’est un sport qui vieillit, il n’est ni attractif, ni innovant. Demandez à la foule. Qu'est-ce qu'on donne aux enfants ? Quid de Twitch ? Et Tik Tok ?

Agustin Pichot voulait faire bouger les choses au sein de World Rugby, mais sa candidature en 2020 n'a pas abouti. Il ne souhaite d'ailleurs pas se représenter. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ferme les yeux sur une situation qu'il estime ne pas être favorable pour le rugby. Selon lui, rien n'a changé en quatre ans. "C'est la règle de la folie : continuer à faire la même chose et obtenir le même résultat."

A quoi ça sert que l'Uruguay se présente dans quatre ans s'il ne joue pas un match pertinent pendant cette période ? Au cours de la première semaine de 2027, ils vont être détruits. Ensuite, ils feront un bon match et tout le monde dira que c'est, c'est formidable de voir les couleurs et la passion de l'Uruguay. C'est pareil tous les quatre ans.

A l'heure où il serait question d'augmenter le nombre d'équipes de 20 à 24 lors du prochain Mondial, ce qui importe surtout aux yeux des petites nations, c'est de jouer plus entre les éditions de la Coupe du monde. A ce titre, la création d'une nouvelle ligue des nations à l'horizon 2026 pourrait être une bonne chose. Mais pour Pichot, le système de promotion/relégation est illusoire.

Les Six Nations vont-ils être touchés ? Non. SANZAAR (syndicats de l'hémisphère sud) parle d'expansion, mais comment puis-je donner à l'Uruguay une voie vers le Rugby Championship dans les 10 prochaines années ?

Les Fidji seraient en discussions pour rejoindre le tournoi des nations de l'hémisphère sud. Ce qui serait une très bonne chose pour les joueurs du Pacifique. En parallèle, aucune évolution du 6 Nations n'est à l'ordre du jour malgré les nombreux appels du pied de la Géorgie. Le Six Nations a à chaque fois donné une fin de non-recevoir à une expansion de la compétition centenaire.