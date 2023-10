COUPE DU MONDE. Demi-finale. Nouveau constat d'échec pour l'hémisphère nord par rapport au sud ?

L'Irlande et la France, pourtant favorites de la Coupe du monde, ne seront pas au rendez-vous des demi-finales, contrairement à trois nations de l'hémisphère sud.

Les quarts de finale de la Coupe du monde ont livré leur verdict. La Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Angleterre sont les dernières équipes en lice. Une seule nation représentera l'hémisphère nord alors que d'aucuns voyaient une domination totale des représentants européens. Au final, ni les Gallois, ni les Irlandais et les Français ne verront les demi-finales. Et l'hémisphère sud, qui a déjà eu huit vainqueurs depuis 1987, pourrait bien revoir la coupe une 9e fois en 10 éditions. Seule l'Angleterre s'est invitée à la fête en 2003. Pour l'heure, l'Australie a été titrée à deux reprises tandis que les All Blacks et les Springboks totalisent trois trophées.

Néo-Zélandais comme Sud-Africains pourraient bien marquer l'histoire de la Coupe du monde une fois de plus en devenant la première nation à remporter un quatrième titre. Ce qui renforcerait encore plus la domination des sudistes sur la compétition planétaire. Avant de connaître les noms des finalistes, on ne peut éluder le fait que c'est un nouvel échec pour les nations européennes. Ce Mondial 2023 devait être celui des cadors du Tournoi, et particulièrement de l'Irlande ou de la France. Mais comme en 2015 et en 2019, ces deux équipes ont été éliminées dès les quarts. Quant aux Gallois, qui semblaient avoir fait le plus dur, ils ont manqué de jus face à des Argentins qui jusqu'ici avaient été moyens.

C’est la fin de cette équipe-là, mais il va y avoir de la continuité parce qu’il y a du talent en Irlande et qu’on a bâti quelque chose de solide ces dernières années. (Andy Farrell, sélectionneur de l'Irlande)

Un constat particulièrement douloureux pour le XV du Trèfle et celui de France qui ont dominé les débats et le classement mondial depuis plusieurs années en enchaînant les victoires. Deux nations qui ont remporté le Tournoi, Grand Chelem à la clé ces deux dernières années. Preuve en est une fois de plus que la Coupe du monde est une compétition à part.

S'il est important de gagner avant le Mondial pour progresser et accumuler de la confiance, cela ne garantit absolument pas d'être champion du monde. La victoire des All Blacks sur l'Irlande est particulièrement saisissante. Les Irlandais étaient la meilleure nation face à la Nouvelle-Zélande ces dernières années. Allant même jusqu'à les battre devant leur public en 2022. Ils ont tout donné face aux All Blacks, à l'image de cette séquence interminable de 37 phases en fin de partie, mais leur chemin s'est une nouvelle fois arrêté en quart.

Quant aux Bleus, qui avaient battu l'Afrique du Sud il y a presque un an après un match d'une intensité rare, ils ont aussi fait l'amère expérience de la défaite au plus mauvais moment. Ils n'ont cette fois-ci pas été en mesure de refuser la défaite comme cela avait été le cas lors de la tournée d'automne. A ce niveau-là, tous les détails comptent et la victoire aurait pu choisir le camp irlandais comme français avec seulement quatre points d'écarts entre Irlandais et Néo-Zélandais, et un seul entre Français et Sud-Africains. Si l'écart entre les deux hémisphères semble s'est clairement réduit entre les éditions du Mondial, force est de constater que le nord a encore du travail à faire pour prendre le dessus lors de la Coupe du monde.

Mais quelle direction prendre ? Les Irlandais comme les Français semblaient dans la forme de leur vie avec une préparation optimale. Il va cependant falloir repartir sur un nouveau cycle et trouver de nouveaux leviers. L'avantage, c'est que ce qui est fait n'est plus à faire. On peut penser que ces nations seront encore plus fortes en 2027.

C’est difficile. La flèche du temps servait à travailler et grandir avec les joueurs selon une certaine méthodologie. On a super bien travaillé et fait quelque chose de grand ces quatre dernières années avec le staff et les joueurs et la fédération. Cette flèche du temps permettait d’avoir une vision très claire. Mais l’équipe de France va continuer à jouer, à avancer, à se développer. Seuls deux joueurs arrêtent : Uini Atonio et Romain Taofifenua. Pour le reste, ce que nous venons de vivre fait partie de l’écriture du livre de l’équipe de France. (Fabien Galthié en conférence de presse)

Néanmoins, on a le sentiment que l'Irlande ou encore le Pays de Galles vont partir de plus loin par rapport à la France qui dispose d'un groupe plus jeune qui sera encore très compétitif dans quatre ans avec beaucoup plus de matchs au compteur et de vécu commun. Sans oublier les jeunes loups, déjà champions du monde, qui vont venir grossir les rangs de l'équipe, et ce, dès le prochain Tournoi. XV de France. Quel âge auront les Bleus lors de la prochaine coupe du monde, en 2027 ?