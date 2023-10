''Le rugby a perdu'', la Coupe du monde 2023 démoralise les fans d'ovalie

Alors que la Coupe du monde de rugby s’annonçait comme une fête pour les passionnés, le résultat final a plutôt déçu les amateurs de ballon ovale.

Si certains disent qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises situations, en est-il de même pour les Coupe du monde de rugby ? À l’automne 2023, la France attendait impatiemment cette grande fête du ballon ovale sur son sol. Alors que la compétition vient de toucher à sa fin, les avis qui ressortent sont finalement plus mitigés.

''Quelle tristesse'', un journaliste anglo-saxon dénonce l’absurdité du rugby actuel et accuse l'EuropeAvec le quatrième titre des Sud-Africains, la phrase “le rugby a perdu” a été largement visible sur les réseaux sociaux. Si on peut y voir un côté mauvais perdant, les retours critiques sont tout de même argumentés par de nombreux internautes.

Bien dégueu les trois dernières semaine de cette Coupe du monde...#RWC2023 pic.twitter.com/qaaUpsXrsI — David Reyrat (@DavidReyrat) October 28, 2023

Le rugby a perdu ce soir. — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) October 28, 2023

Le pire champion du monde de l'histoire de notre sport, la pire publicité possible pour notre sport.

Un énième vol arbitrage, une énième énorme faute au sol de Kwagga Smith a la 79eme.

Catastrophique, le rugby a perdu #NZLvRSA #RWCFinal — . (@Delpotrismo) October 28, 2023

Parmi eux, l’un des visages les plus connus et appréciés de l’ovalie a pris la parole. Sur son compte X, anciennement Twitter, Isabelle Ithurburu s’est défendue face à ses détracteurs. Ces derniers lui reprochent notamment de ne pas avoir assez commenté l’arbitrage. Elle évoque une “incohérence de l’arbitrage” et une réalisation “illisible pour le téléspectateur” sur l’ensemble du mondial.

2- Pardon d’avoir rappelé que si l’arbitre est essentiel, il n’est pas le seul à décider du sort d’un match (2 balles de match manquées pour les AB ; 3 essais offerts par la France, etc.) — Isabelle Ithurburu (@IsaIthurburu) October 29, 2023

4- Rien de tout cela ne justifie selon moi la violence des commentaires et l’aigreur de certains vis à vis des arbitres ou de l’AfSud.

J’ai mal à mon rugby sincèrement ce matin…

Ne pas être capable de se rappeler que c’est un sport, avec 31 hommes faillibles sur le terrain. — Isabelle Ithurburu (@IsaIthurburu) October 29, 2023

5- Souligner l’intelligence tactique d’une équipe même quand on ne trouve pas ça beau… ce n’est pas être dithyrambique, c’est être objectif.

Je persiste : bravo aux Springboks pour ce parcours et ce 4e titre 🏆🏉@YannickNyanga @Huget14 @marjorie31140 — Isabelle Ithurburu (@IsaIthurburu) October 29, 2023

Du côté des fans, le bilan paraît déjà mauvais sur l’ensemble du mondial. Si la finale a plus souvent brillé par son enjeu que par son jeu, le reste de la compétition en a parfois manqué. Avec des demi-finales peu convaincantes et seulement deux quarts de finale affichant un haut niveau de jeu, cette phase éliminatoire n’a visiblement pas convaincu grand monde.

RUGBY. ''C'était magnifiquement laid'', la Presse internationale rumine après le sacre des SpringboksMême avant ces matchs couperets, la phase de poule a été perçue comme “longue et insipide” par certains amateurs. Bien évidemment, le tirage précoce des groupes est resté un sujet omniprésent dans les conversations dès le début du mondial. En 2027, beaucoup attendent un tirage tardif pour compenser celui de 2023.

Bilan:

Réalisation horrible.

Pub de partout avec TF1.

Phases poules longues et incipides Tirage au sort grotesque.

Phases finales gâchées par des erreurs d'arbitrage.

Le rugby moche gagne.

Seul les vainqueurs n'ont pas signé la charte antidopage.

Le rugby a pris mal.#NZLvsRSA — Le Roseau Associal (@fabre_lolo) October 29, 2023

Pas sûr que World Rugby les a entendus, le tirage au sort aura lieu au début de l’année civile 2026. Si cette décision évite les éventuels futurs pots cassés liés à la nouvelle Nations Cup annoncée, elle reste relativement précoce. En effet, 20 mois séparent le début du mondial en Australie et le tirage.

Quelles équipes se seraient qualifiées en 2023 avec une Coupe du Monde à 24 équipes ?En cumulé, toutes les décisions et divers faits de jeu observés durant la rencontre ont rendu une copie bien terne du mondial auprès des passionnés d’ovalie. Une observation qui semble bien moins cynique du côté du grand public. En effet, la Coupe du monde de rugby 2023 a été un carton d’audience et la finale a été visionnée par 10,9 millions de personnes en moyenne. L’ensemble de la compétition a été plébiscité par pas moins de 51 millions de Français selon les chiffres officiels de TF1.

Coupe du monde très décevante d'un point de vue sportif ! Heureusement que les "petites" nations ont fait le spectacle ! En espérant que #NZLvRSA soit une belle finale. Mention particulière et félicitations à tous les supporters qui ont été au Top dans une ambiance Fantastique — Olivier Magne (@MagneOlivier1) October 28, 2023

Malgré la mauvaise mine des fans, le rugby parviendra-t-il à transformer l’essai d’un mondial qui n’a pas convaincu tout le monde ?