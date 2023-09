Quelles équipes se seraient qualifiées en 2023 avec une Coupe du Monde à 24 équipes ?

Depuis ce jeudi, les rumeurs concernant une éventuelle Coupe du Monde à 24 équipes, et ce dès 2027, ne cessent de se multiplier. Un format qui va permettre à plus de petites nations de se qualifier.

Pendant que la Coupe du Monde 2023 bat son plein, les discussions autour du format de la prochaine édition, elles, vont de bon train. En effet, plusieurs médias britanniques comme The Times, ou encore The Telegraph, ont annoncé cette semaine que World Rugby était plus que jamais favorable à un Mondial à 24 équipes, et ce dès 2027. Une manière d'ouvrir le rugby professionnel à plus de nations, mais également de renforcer la compétitivité de ces dernières, lorsqu'elles parviennent à se qualifier. Et si le format exact des poules n'est pas encore défini (6 groupes de 4 équipes, ou bien 2 poules de 12 comme en Champions Cup), il semble inéluctable que nous en arrivions à une Coupe du Monde à 24 équipes.

Une information qui nous a amené à nous poser la question suivante : quelles équipes se seraient qualifiées pour cette édition 2023, si la Coupe du Monde s'était jouée à 24 nations ? Un scénario imaginaire, qui pourrait néanmoins nous donner une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler le prochain Mondial, qui se déroulera en Australie.

Pas mal de nouvelles têtes

Tout d'abord, rappelons que dans ce scénario, 4 équipes supplémentaires se sont qualifiées pour la Coupe du Monde 2023 en France. Ces dernières ont obtenu leur billet comme les autres nations qui ne sont pas automatiquement qualifiées (autrement dit, celles qui n'ont pas fini dans les 3 premiers de chaque poule de la dernière édition), c'est-à-dire via un tournoi continental de qualification (Europe, Asie/Océanie, Amérique, Afrique).

Dans le format à 20 équipes, 2 places sont réservées pour l'Europe, 2 pour l'Amérique, 1 pour l'Océanie, 1 pour l'Asie (généralement prise par les Tonga ou les Samoa, le perdant du barrage océanique étant reversé dans le tournoi asiatique), et 1 pour l'Afrique. Concernant la dernière place, celle-ci est réservée à l'équipe qui remporte le tournoi de repêchage, qui contient 1 nation de chaque continent.

Qualification, joueurs à suivre, le Chili à la découverte de sa première Coupe du monde de rugby

Petit rappel des équipes qualifiées pour l'édition 2023 :

Europe : Géorgie et Roumanie

Amérique : Uruguay et Chili

Océanie : Samoa

Asie/Pacifique : Tonga

Afrique : Namibie

Tournoi de repêchage : Portugal

Avec un format à 24 équipes, et même si rien n'est encore officiel, il serait donc logique qu'une place supplémentaire soit allouée à chaque continent. Autrement dit, les 4 équipes ayant participé au tournoi de repêchage auraient directement été qualifiées pour cette Coupe du Monde 2023. De ce fait, le Portugal (déjà qualifié dans la réalité), mais aussi le Kenya (33ème nation mondiale), les États-Unis (18ème), ainsi que Hong-Kong (24ème) auraient participé au Mondial 2023, et ce sans passer par un tournoi de repêchage. Une qualification qui aurait été historique pour le Kenya, mais également pour Hong-Kong.

Si vous nous avez suivi jusque-là, vous vous êtes certainement aperçu qu'il manque encore une équipe pour compléter ce format à 24. En effet, seulement 3 nouvelles nations se sont ajoutées, étant donné que le Portugal a fini par se qualifier. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un autre tournoi de repêchage pour déterminer la dernière équipe qualifiée ! Un scénario finalement logique, qui sera certainement adopté par World Rugby en cas de Mondial à 24. Mais alors, quelles équipes disputeront ce tournoi de la dernière chance ?

Comme pour celui qui est en place actuellement, 4 équipes (1 de chaque continent) s'affronteront tour à tour. Pour l'Europe, c'est bien l'Espagne (qui a fini 4ème derrière la Géorgie, la Roumanie et le Portugal) qui se serait qualifiée, et ce malgré le retrait de 10 points suite à un problème d'éligibilité d'un des joueurs. Concernant l'Amérique, le Canada, qui a été défait par le Chili en qualification, aurait également été qualifié pour ce tournoi de repêchage. L'Algérie, qui a fini 3ème de la Rugby Africa Cup en battant le Zimbabwe, aurait été la représentante de l'Afrique, tandis que pour la zone Océanie/Asie, un barrage entre la Corée du Sud (finaliste du championnat d'Asie) et les îles Cook (équipe la mieux classée d'Océanie) aurait eu lieu. Le gagnant étant le dernier qualifié du tournoi de repêchage.

RUGBY. Immense exploit, l’Espagne se qualifie pour la première Coupe du monde U20 de son histoire !Enfin, pour aller au bout de ce scénario imaginaire, nous supposons que l'Espagne, ainsi que le Canada, auraient été les deux favoris de ce tournoi de repêchage (comme l'ont été le Portugal et les États-Unis dans la réalité). Il est même fort à parier que l'une de ces deux équipes (certainement l'Espagne, qui, on le rappelle, s'était qualifiée au départ pour le Mondial) aurait remporté cette compétition, obtenant donc son ticket pour la Coupe du Monde 2023. Voilà donc de quoi vous donner une petite idée de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine édition.

Toutes les équipes qualifiées à 24 équipes :