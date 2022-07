COUPE DU MONDE. Tonga, États-Unis, Portugal... Qui peut encore se qualifier ?

À un peu plus d'un an de la Coupe du Monde, les poules commencent à se finaliser. Néanmoins, il reste quelques billets à prendre pour France 2023.

Dans un peu plus d'un an, la Coupe du Monde de rugby fera son retour ! Et cerise sur le gâteau, elle se déroulera en France, 16 ans après celle de 2007. Et si le tirage au sort des poules a été effectué en décembre 2020, on ne connaît pas encore toutes les équipes qui participeront à la compétition. Pour être plus précis, seule une poule est pour l'heure complète : la poule A, qui sera composée de la Nouvelle-Zélande, de la France, de l'Italie, de l'Uruguay et enfin de la Namibie, qui a récemment obtenu son ticket grâce à sa victoire face au Kenya en finale de l'Africa Cup. Pour le reste des poules, rien n'est encore officiel ! Car si l'Uruguay (Amérique 1), la Roumanie (Europe 2), la Géorgie (Europe 1), et les Samoa (Pacifique 1) se sont qualifiés entre-temps, 3 places sont encore à pourvoir pour 2023...

Parmi les 3 places restantes, commençons par celle qui semble être la plus évidente : le dernier ticket de la poule B. En effet, celui-ci sera délivré au vainqueur du match entre les Tonga et Hong-Kong, qui aura lieu le 23 juillet prochain. Récents vainqueurs de la Corée du Sud (23-21), les Dragons devront faire face à une équipe des Tonga ultra-favorite. Le vainqueur sera automatiquement qualifié pour la Coupe du Monde, et affrontera l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Écosse et la Roumanie. Quant au perdant, il participera au tournoi de repêchage.

Passons maintenant à la dernière place de la poule D. Déjà composée de l'Angleterre, du Japon, de l'Argentine et des Samoa, celle-ci accueillera également le vainqueur de la double confrontation entre les États-Unis et le Chili. À l'aller, les Eagles l'ont emporté au Chili d'un seul petit point (21-22),et devront donc se méfier de leur adversaire au match retour. Bourreau du Canada au tour précédent, le Chili pourra néanmoins toujours se qualifier pour la Coupe du Monde même en cas de défaite, grâce au tournoi de repêchage.

Car oui, comme lors de chaque édition, un tournoi de repêchage aura lieu afin de déterminer le dernier qualifié pour la Coupe du Monde. Il concernera 4 équipes, qui seront le Kenya (défait en finale par la Namibie), le Portugal (3ème de la zone Europe), ainsi que le perdant de la zone Amérique et celui de la zone Asie/Pacifique. Le vainqueur du tournoi décrochera donc le dernier billet de France 2023, et sera dans la poule C, celle du Pays de Galles, de l'Australie, des Îles Fidji et de la Géorgie.

VIDEO. Fernandez fait l'amour à la défense américaine sur 80m, le Chili rêve encore de France 2023 Les Poules de la Coupe du Monde

Poule A : Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay, Namibie

Poule B : Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Roumanie, Tonga ou Hong-Kong

Poule C : Pays de Galles, Australie, Fidji, Géorgie, vainqueur repêchage

Poule D : Angleterre, Argentine, Japon, Samoa, États-Unis ou Chili

Coupe du Monde 2023. L'appel de l'Espagne rejeté, le XV del Leon ne verra pas le Mondial en France