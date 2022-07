VIDEO. Fernandez fait l'amour à la défense américaine sur 80m, le Chili rêve encore de France 2023

Admirez en vidéo le superbe essai de Rodrigo Fernandez pour le Chili lors du premier match de qualification pour la Coupe du monde face aux USA.

Le Chili rêve encore d'une première participation à la Coupe du monde de rugby 2023. Ce samedi, Los Condores affrontaient les Eagles américains à l'Estadio Santa Laura Universidad SEK dans la capitale chilienne. Un match qui s'est déroulé dans des conditions très difficiles avec une pluie battante. Mais les intentions des deux équipes étaient plus fortes que les éléments. Cinq essais ont été marqués durant la rencontre, donc trois pour les USA, qui ont pris une petite option sur la qualification pour France 2023. En effet, un seul point sépare les deux nations avant le match retour à l’Infinity Park à Glendale, dans le Colorado, samedi prochain.



On ne sait pas encore qui rejoindra la poule D aux côtés de l'Angleterre, de l'Argentine, du Japon et des Samoa. Si le vaincu pourra encore décrocher l'ultime billet via le tournoi final de qualification, le Chili est donc plus que jamais en course. Face à des Américains bien décidés à voir la France avant d'organiser eux-mêmes la compétition en 2031, les Sud-américains pourront compter sur leur ouvreur Rodrigo Fernandez, auteur d'une merveille d'essai à la 51e. Après avoir contrôlé le cuir devant ses 22m, il a mis les cannes et passé en revue la défense des Aigles pour marquer près de 80 mètres plus loin. Un magnifique exploit personnel. L'essai de Videla à la 80e a ramené le Chili à une longueur avant un match retour sous tension. C'est le score cumulé des deux matchs qui décidera du vainqueur de la confrontation.