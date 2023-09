RUGBY. Coupe du monde. La surprenante équipe portugaise bientôt menée par sa fougueuse jeunesse ?

Séduisante depuis le début de la coupe du monde, notamment contre le Pays de Galles et la Géorgie, l’équipe du Portugal n’en finit plus de surprendre.

Séduisante depuis le début de la coupe du monde, l’équipe du Portugal n’en finit plus de surprendre. Si les hommes de Patrice Lagisquet font mieux qu’exister dans la compétition, c’est aussi grâce à un savant mélange entre une jeunesse surprenante et une expérience non négligeable...

On a pas mal de jeunes joueurs portugais qui sont en pleine évolution. Ils ne sont pas encore assez mûrs pour la sélection, mais ils pourraient ambitionner d’entrer en centre de formation de club pro et ainsi se préparer pour le très haut niveau.

La passation entre tauliers et minots

En guise de tauliers, des joueurs d’expérience comme Samuel Marquès, Francisco Fernandes, Anthony Alvès, José Lima. Chacun d’entre eux est doté d’une forte expérience dans le championnat français notamment de pro D2, voir de Top 14. Ce qui fait d’eux des leaders naturels de par leur âge et leur expérience au sein d’une équipe en plein développement.

Derrière eux, des joueurs dans la force de l’âge comme Pedro Bettencourt, Nuno Sousa Guedes ou encore Steevy Cerqueira. De vrais leaders durant cette coupe du monde, eux qui prendront probablement ces rôles de tauliers dans un avenir proche.

Ce n’est jamais facile de jouer à ce niveau et de performer deux semaines de suite. Ils peuvent être fiers de leur capacité de réaction et de leur défense de la ligne. Il nous manque juste un peu de discipline mais quand on est jeune, en tant que joueur, c’est difficile de rester dans le contrôle dans un tel match.

Enfin, les “minots”. Et ils sont nombreux. Face à l’équipe qui a tenu la Géorgie en échec, c’est pas moins de 7 joueurs de moins de 26 ans qui ont été alignés comme titulaires. En tout, ils représentent environ la moitié du groupe retenu par Patrice Lagisquet. Ce qui fait du Portugal une équipe qui peut s’octroyer le droit de regarder vers l’avenir.

Cela dépendra de l’évolution des échanges entre le Tier 1 et le Tier 2. Les confrontations directes nous aideront à évoluer et c’est là qu’on ira chercher ce qu’il faut pour rivaliser.

Raffaele Costa Storti symbole de la jeunesse face à la Géorgie

Samedi au Stadium de Toulouse les yeux étaient rivés sur Rodrigo Marta, son compère de l’aile opposée, meilleur joueur de National l’an passé et recordman d'essai en sélection à seulement 23 ans. Remplaçant face au Pays de Galles, Raffaele Costa Storti n’en attendait pas moins pour crever l’écran et surprendre son monde. RUGBY. Facteur X du Portugal et meilleur marqueur de la Nationale, qui est la flèche Rodrigo Marta ?D’abord, un premier essai en solitaire de 40m suite à un crochet intérieur dévastateur qui emporte toute la défense sur son passage. La porte s’ouvre, l’ailier sort les cannes jusqu’à l'en but. La suite ? Encore un exploit personnel de 40m. Son demi d’ouverture Jeronimo Portela ouvre une porte grâce à une passe après contact, lui, dépose tout le second rideau, essai. Il était même proche de marquer l’essai de la victoire en fin de match avant d’être repris par un plaquage qui aurait pu être sanctionné. Contre toute attente samedi à Toulouse, le danger permanent venait de l’aile droite.

Mais contre toute attente pour qui ? Les fins observateurs ou encore les supporters Biterrois ont été les témoins de ses 10 réalisations pour seulement 12 matchs de Pro D2 la saison passée. À 22 ans seulement et international depuis déjà 3 saisons, il s’était notamment illustré par un quintuplé face aux Pays-Bas en 2021. PRO D2. 5 essais en 3 matchs, et déjà l'un des plus grands espoirs du Portugal, voici Raffaele Costa Storti

Géorgie et Portugal, une cause bientôt commune ?

Un match nul en coupe du monde entre la Géorgie et le Portugal, quoi de mieux pour alimenter le débat de montée et descente au tournoi des 6 nations ? En effet, depuis quelques années, les Lelos prônent cette idée. Eux qui ne se sentent pas inférieurs à l’Italie par exemple. Aujourd’hui, tout laisse à penser que la sélection portugaise pourrait rejoindre leur cause à l’avenir.