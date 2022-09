PRO D2. 5 essais en 3 matchs, et déjà l'un des plus grands espoirs du Portugal, voici Raffaele Costa Storti

Avec 5 essais en seulement 3 matchs de Pro D2, l'ailier de Béziers Raffaele Costa Sorti est déjà l'une des attractions de ce début de saison. D'autant que ce dernier est l'un des espoirs du rugby portugais.

Raffaele Costa Storti. Retenez bien ce nom, car vous risquez d'en entendre parler pendant quelque temps. Jeune ailier portugais de 21 ans, Costa Storti a déjà conquis la Pro D2, et plus spécifiquement l'AS Béziers, en à peine 3 rencontres ! Arrivé en provenance du Stade Français cet été, après avoir joué au club de Técnico, celui-ci est actuellement le meilleur marqueur de deuxième division, avec 5 essais inscrits. Rien que ça ! Doté d'appuis exceptionnels et d'une vitesse de pointe à faire pâlir de nombreux ailiers de Top 14, le Portugais a notamment inscrit un triplé lors du dernier match de Béziers, face à Montauban (victoire 43-33). Une véritable bombe, que les défenses de Pro D2 devront à coup sûr surveiller de près, lui qui également se targuer de faire partie de l'équipe nationale du Portugal. Un sérial marqueur en club, mais aussi en sélection, puisque ce dernier a inscrit 10 essais, en seulement 13 sélections (dont un quintuplé face au Pays-Bas).

Repéré lors du Trophée Mondial de rugby à XV des moins de 20 ans en 2019 (compétition dans laquelle il finira meilleur marqueur) après un passage remarqué avec le Portugal à 7, Raffaelle Costa Storti apparaît rapidement comme un jeune joueur extrêmement prometteur, avec une grande marge de progression. De nombreux clubs français commencent à s'intéresser sérieusement à lui, d'autant que celui-ci peut également dépanner au centre. Si bien qu'après de nouvelles excellentes performances en club, Costa Storti sera appelé pour la première fois avec Les Loups, lors d'une tournée en Amérique du Sud. Depuis, l'ailier de 21 ans n'a plus quitté la sélection. Et même s'il ne s'est pas encore imposé comme un titulaire au poste (à cause de la concurrence de Pinto et Marta), Raffaele Costa Storti pourrait bien redistribuer les cartes, surtout s'il continue sur sa lancée. Pour rappel, le Portugal peut toujours se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en France. Les hommes de Patrice Lagisquet disputeront au mois de novembre prochain un Tournoi de repêchage, dans lequel se trouve le Kenya, Hong-Kong, et les États-Unis. Nul doute donc que Costa Storti sera de la partie, pour aider son pays à se qualifier pour la deuxième Coupe du Monde de son histoire, après celle de 2007. En attendant, gardons un œil sur ce jeune pétri de talent, qui risque de faire parler de lui pendant encore longtemps.

