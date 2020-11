Le Portugal de Lagisquet affiche ses ambitions en vue de la Coupe du monde 2023

Luigi Dias, 3e ligne du Portugal et de Dax, est dans le groupe retenu pour affronter le Brésil ce samedi à Lisbonne. Il évoque les objectifs de la sélection.

Après un premier match reporté initialement prévu le 6 novembre dernier à Limoges face aux Fidji, le Portugal va enfin pouvoir démarrer sa campagne automnale. La sélection dirigée par l’ancien international français Patrice Lagisquet, accueillera à Lisbonne dans le cadre d’une double confrontation, demain et samedi prochain le Brésil. L’occasion pour Luigi Dias, troisième ligne de l’US Dax (Nationale), passé notamment par l’équipe de France des moins de seize ans, de connaître les joies d’une première sélection sous le maillot des « loups » portugais à seulement 22 ans : « J’ai commencé à Dax à l’âge de sept ans jusqu’en minimes. Ensuite je suis parti en cadet à Toulouse jusqu’en espoir deuxième année (20 ans) avant de retourner à Dax. Hervé Durquety l’entraîneur des avants du Portugal m’a alors contacté il y a deux mois de cela dans le cadre d’un stage avec la sélection. J’ai été de nouveau rappelé il y a deux semaines afin de préparer ces deux matchs. » Une bonne surprise pour ce pur produit du rugby landais : « C’est la première fois que je suis convoqué. J’ai un parent portugais ce qui me permet d’avoir la double nationalité et donc d’être éligible, mais c’est vrai que je ne m’y attendais pas forcément. » Crédit image : Federação Portuguesa de Rugby

Présent dans un groupe d’une quarantaine d’éléments, Luigi Dias fait partie du large contingent de joueurs sélectionnés évoluant dans l’Hexagone, douze au total : « On a quelques éléments qui jouent en France, surtout en Nationale et Fédérale. D’autres évoluent en Top 14 ou Pro D2 mais n’ont pas pu être libéré. » Une acclimatation express pour le jeune troisième ligne : « On a un très bon groupe, avec pas mal de jeunes joueurs. Pour l’intégration du coup, c’est de suite plus facile ». Fort d’une possible deuxième place lors du Rugby Europe Championship 2020 (ou Tournoi des 6 Nations B) derrière l’ogre géorgien, le Portugal souhaite perdurer une progression entrevue à l’occasion de cette compétition. Deux victoires initiales face à la Belgique et la Roumanie pouvaient laisser croire aux hommes de Patrice Lagisquet l’espoir d’un exploit de victoire finale. Un revers cruel d’un petit point en Russie et une défaite loin d’être ridicule face à la Géorgie, qui aura vu les « Lelos » prendre le large lors du dernier quart d’heure en supériorité numérique, aura douché les rêves portugais.

Le Tournoi 2021 en ligne de mire

Qu’importe, l’objectif pour ce retour dans le Tournoi des VI Nations B est plus que jamais atteint après une belle campagne hivernale. De quoi voir souffler un vent d’optimisme au sein d’un groupe qui ne manque pas de qualité : « C’est difficile de juger du niveau sur les entraînements, mais il y a beaucoup de qualité avec des joueurs très techniques et très rapide. En plus de cela, ça bosse bien, on travaille vraiment sur la précision et les lancements de jeu », poursuit le néo-international. Des bons résultats qui suscitent un engouement malgré la période de crise sanitaire et la place que peut occuper le football dans la vie des « Lusitaniens » : « Avec le covid c’est assez compliqué de bouger mais il y a toujours énormément d’engouement ici. Quand ça réussit dans un sport tout le monde te félicite et t’encourage qui plus est surtout si on arrive à faire des résultats lors du VI nations », précise le troisième ligne.



Alors la réception du Brésil sera tout sauf anodine pour les partenaires de Dias. À la sortie de trois défaites dans le Championnat d’Amérique du Sud qui les voyaient croiser le fer de l’Argentine Jaguars, l’Uruguay ou le Chili, et une dernière place ponctuée de zéro points, les Sud-Américains se déplaceront avec la ferme intention de renouer avec le goût du succès : « Ils viennent de perdre leurs trois matchs mais c’est à peu près du même niveau ». D’autant que ces mêmes Brésiliens s’étaient offert le scalp du Portugal un an auparavant. L’occasion d’inverser la tendance sans pour autant oublier l’objectif initial de ce rassemblement comme le précise Luigi Dias : « le but est de préparer le Tournoi des VI Nations B, et à long terme se qualifier pour la Coupe du Monde 2023 ». Une qualification qui passera par un bon parcours lors des prochains Tournois et qui pourraient donc offrir le ticket tant espérer par tout un groupe. Ironie de l’histoire la seule participation du Portugal lors d’un mondial remonte à 2007 lorsque ce dernier se déroulait en France… Quatorze ans plus tard, il aura lieu au même endroit. Un clin d’œil du destin ? Toujours est-il que la sélection portugaise se donne les moyens de ses ambitions et semble plus que jamais candidate à la prochaine édition.