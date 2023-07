RUGBY. Immense exploit, l’Espagne se qualifie pour la première Coupe du monde U20 de son histoire !

Vainqueur du World Rugby U20 Trophy, l’Espagne va pouvoir se frotter aux meilleurs espoirs de la planète dès la Coupe du monde de rugby U20 de 2024.

C’est un exploit titanesque que viennent de réaliser les jeunes Espagnols ce dimanche 30 juillet à Nairobi. À la suite de la dernière Coupe du monde U20, World Rugby organisait le World Rugby U20 Trophy 2023 au Kenya. Sous ses airs de seconde division du rugby junior mondial, la compétition permet surtout de se qualifier à l’édition reine de l’année suivante. Pour la Coupe du monde U20 2024, les Bleuets, Baby Blacks ou autres sélections espoirs d'élites accueilleront un nouveau venu : l'Espagne.

L’Espagne rejoint les meilleurs

Ainsi, l’Espagne a disposé de l’Uruguay (39-32) dans une finale composée d’outsider. En effet, les Ibériques avaient écarté les Samoa, à la surprise générale, en demi-finale. De son côté, l’Uruguay a pris le dessus sur le grand favori de la compétition : les U20 Écossais. Malheureusement pour Los Teritos, cette belle performance n’a pas été suivie du titre final.

Pour l’ultime rencontre de la compétition, les deux formations ont offert du beau spectacle. Avec cinq essais côté uruguayens et 6 pour les Espagnols, l’enjeu n’a pas tué le match. Par ailleurs, les deux formations se tenaient en seulement deux petits points à 5 minutes du terme. Un essai du talonneur remplaçant Diego González Blanco a donné de l’air à l’Espagne à la 75ᵉ minute.

Pour l’occasion, le mot “exploit”, n’est clairement pas usurpé, puisqu’ils se qualifient pour la première fois de leur histoire en Coupe du monde U20. Auparavant, les jeunes Espagnols n’avaient disputé le Trophy U20 qu’à une seule reprise. Les espoirs uruguayens sont des habitués de la compétition avec 11 participations. Ils ont même remporté la première édition de cette deuxième division international junior en 2008.

Une belle vitrine pour le rugby espagnol

De manière générale, cette réussite permet à une sélection espagnole masculine de se qualifier pour un tournoi majeur pour la première fois depuis 2016. À cette époque-là, la formation de rugby à 7 de la péninsule s’était qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio. Ils avaient aussi disputé la Coupe du monde de rugby à 7 de 2013 en Russie.

L'Espagne, ce ''géant endormi'' du rugby mondial ?Au rugby à XV, le constat est beaucoup plus triste pour les Espagnols. Dans leur histoire, ils ne sont parvenus à se qualifier qu’à une seule reprise en Coupe du monde senior. C’était en 1999 et depuis, la sélection a été disqualifiée de la compétition à deux reprises. Des problèmes d’éligibilité des joueurs les avaient privés du tournoi de 2019 au Japon et de celui de 2023 en France.

Grâce à cette place dans l’élite du rugby espoir, l’Espagne pourrait enfin profiter de cette vitrine pour développer son rugby. En parallèle, la sélection de rugby à 7 espagnole senior concourt dans le Sevens World Series depuis 2017. En juin 2024, elle se battra d’ailleurs pour une place aux Jeux Olympique de Paris 2024.

