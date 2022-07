COUPE DU MONDE. Côte d’Ivoire, Espagne… Ces équipes qui ont créé la surprise avant le Chili

Avant le Chili, d’autres équipes ont réussi l’exploit de se qualifier pour la première fois de leur histoire en Coupe du Monde.

On le sait, le rugby international est très fermé. Contrairement à d’autres sports comme le football, nous retrouvons quasiment toujours les mêmes nations qualifiées en Coupe du Monde. Si les raisons de ce constat sont multiples, il arrive néanmoins que certaines équipes arrivent à se qualifier à la surprise générale. La dernière en date étant le Chili, qui a battu ce samedi les États-Unis, pourtant habitués à cette compétition (8 participations). Mais avant Los Cóndores, d’autres équipes ont réussi cet exploit incroyable.

L’édition 1995 restera dans les mémoires pour plusieurs raisons. Pour son aspect extra-sportif bien entendu, mais pas que. Elle fut le théâtre du premier sacre des Springboks, qui plus est à domicile. Elle fut également le terrain de jeu d’un des meilleurs joueurs de tous les temps, Jonah Lomu (il inscrira d’ailleurs 7 essais). Mais au-delà de cela, elle fut historique pour le rugby ivoirien. En effet, et alors que le Zimbabwe s’était qualifié pour les deux premières éditions, la Côte d’Ivoire a réussi pour la première et seule fois de son histoire à se qualifier pour la compétition suprême. Malheureusement, sa participation sera bien malheureuse. Tant sur le plan sportif (trois lourdes défaites face à l’Écosse, la France et les Tonga), mais aussi en dehors, avec la lourde blessure subie par Max Brito face au Tonga. Une tragédie qui laissera l’Ivoirien paralysé.

Sous l’impulsion de son sélectionneur de l’époque Alfonso Feijoo, l’équipe d’Espagne réussit à se qualifier pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde. Une véritable consécration pour le XV del León, qui avait failli se qualifier en 1995 (défaite lors des qualifications face au Pays de Galles). Dans la poule de l’Afrique du Sud, de l’Écosse et de l’Uruguay, l’Espagne passera très proche de l’emporter face aux Sud-Américains, mais s’inclinera finalement 27-15.

Entrée au Board seulement en 1992, la Géorgie a depuis réalisé des progrès incroyables ! Le premier étant sa qualification pour la Coupe du Monde 2003. Après trois échecs en 1991, 1995 et 1999, les coéquipiers de Merab Kvirikashvili ont su prendre le meilleur sur la Russie avec brio lors des qualifications. En poule, les Lelos hériteront d'un groupe très relevé (Angleterre, Afrique du Sud, Samoa, Uruguay) dans lequel ils ne remporteront aucun match.

Toujours en course pour se qualifier pour l'édition 2023 (qualifié pour le tournoi de repêchage), le Portugal avait déjà réalisé cet exploit en 2007. Passés tout près en 1995, les coéquipiers d'António Aguilar ont finalement pris leur revanche sur leur ancien bourreau : l'Uruguay (victoire 24-23 sur l'ensemble des deux matchs). Grâce à ce succès, le Portugal s'est donc retrouvé dans la poule de la Nouvelle-Zélande, de l'Écosse, de l'Italie et de la Roumanie. Les Loups passeront même tout près d'un succès historique, face à la Roumaine (défaite 14-10).

Après 6 échecs lors des qualifications européennes, la Russie aborde le championnat européen des nations avec une seule idée en tête : se qualifier pour la Coupe du Monde 2011. Un objectif que Les Ours réussiront à atteindre, grâce notamment à des victoires de prestige face à la Roumanie (28-19), au Portugal (18-14), ou encore contre l'Espagne (42-15). 2ème des qualifications, la Russie obtient donc son billet ; elle affrontera l'Irlande, l'Australie, les États-Unis et l'Italie. Un exploit que réitérera la Russie en 2019.

