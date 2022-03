RUGBY. La Russie et la Biélorussie suspendues de toutes compétitions internationales par World Rugby

Cette nuit, World Rugby a annoncé qu'en raison de la situation actuelle en Ukraine, la Russie et la Biélorussie sont suspendues de toutes compétitions internationales.

Suite à l'invasion de la Russie en Ukraine, World Rugby a décidé d'agir à son échelle, en sanctionnant cette dernière, ainsi que son allié politique, la Biélorussie. En effet, l'instance a publié sur son compte Twitter cette nuit un communiqué, indiquant les sanctions qui seront prises contre ces deux pays : "World Rugby réitère sa condamnation de l'invasion agressive de la Russie en Ukraine et le fait que la Biélorussie ait facilité cette action [...] Le comité exécutif a décidé de prendre des mesures supplémentaires immédiates afin de protéger le rugby et d'adopter une position forte contre le conflit en suivant les recommandations du comité international olympiques (CIO) : la suspension totale et immédiate de la Russie et de la Biélorussie de toutes activités rugby internationales et frontalières jusqu'à nouvel ordre, la suspension immédiate du statut de membre de World Rugby de la Russie, jusqu'à nouvel ordre".

Coupe du monde - La Russie candidate à l'organisation de l'édition 2027Une sanction qui enterre définitivement les derniers espoirs russes de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en France, même si ces derniers étaient déjà quasiment éliminés des qualifications (5èmes du classement cumulé avec seulement 10 points).