VIDÉO. Rendez-vous en France ! Le Chili se qualifie à sa première Coupe du monde de rugby

Lors d’un match retour plus que serré, le Chili a pris le dessus sur les États-Unis pour se qualifier à la Coupe du monde 2023.

Ils seront bien là ! Pour l’automne 2023, la compétition reine du rugby mondial se fera bien avec Los Condorés. Ce samedi 16 juillet, l’équipe nationale de rugby à XV du Chili est venue à bout de son homologue des États-Unis sur le score de 29 à 31. Pour ce match retour qui se dispute sur le sol américain, il fallait que les hispanophones s’imposent de plus d’un point chez leurs adversaires. Par le plus petit écart, ils participeront donc à la première Coupe du monde de rugby à XV de leur histoire. Ils rejoignent la poule D aux côtés de l'Angleterre, de l'Argentine, du Japon et des Samoa. Cet exploit majuscule revient en grande partie à l'excellente forme actuel du rugby local. Impulsé par la création récente de la Súperliga Americana de Rugby, l'ovalie sud-américaine sera plus présent que jamais à la prochaine Coupe du monde.

No estoy llorando, se me metió la clasificación de @chilerugby a su primer Mundial de rugby en el ojo… 😍



RUGBY. Dominées cet été, les nations du sud pourront-elles prendre leur revanche avant la Coupe du monde ?Souvent critiquée pour ses tournois de qualifications abracadabrantesques, la Coupe du monde accueille son premier néophyte de la compétition depuis la Russie en 2011. La sélection devient ainsi la troisième formation sud-américaine à se qualifier dans l’histoire du tournoi après l’Argentine et l’Uruguay. Pour les USA, le camouflet est compliqué à assumer. En perdant cet été, ils se voient obligés de remporter le tournoi de repêchage pour disputer la compétition. Une défaite voudrait dire qu’ils rateraient le tournoi pour la première fois depuis 1995. Un coup dur quand on sait que le rugby aux États-Unis cherche à tout prix à se développer. La création de la MLR et les ambitions internationales (les USA accueilleront la RWC en 2031) n’auront ainsi pas suffit aux Eagles. Selon le média Asie Rugby, le tournoi de repêchage se déroulera à Dubaï les 6, 12 et 18 novembre. Il verra le Portugal, le Kenya, les États-Unis et le perdant du barrage Tonga vs Hong Kong s’affronter.