RUGBY. La France championne, Ratatouille et des moustaches : voici le conseil de classe de la Coupe du monde U20 2023

Durant la Coupe du monde U20 qui a sacré la France pour la troisième fois consécutive, il y a eu du bon, du moins bon et quelques trucs entre les deux.

Félicitations aux champions :

Les Bleuets : Alors oui, c’est facile et ça se devait d’être fait en premier. Bravo aux Bleuets pour une campagne qu’ils auront mené de main de maître. Les jeunes pousses du rugby français étaient sur l’autoroute à 130 km/h durant toute la compétition. Les essais et actions de classes s'enchaînent et les ennemis se retrouvent impuissants comme s’ils essayaient de tenir la cadence avec une voiture sans permis. Au seul moment où leurs affaires se sont corsées, lors du match contre l’Angleterre, ils se sont dépatouillés à l’aide d’un scénario encore plus absurde et spectaculaire que le dernier Fast & Furious. En bref, c’était fou et même Vin Diesel est jaloux.

Troisième titre de champions du monde consécutif. Il faut en faire combien pour que ça soit un Grand Chelem @OvaleMasque ? — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) July 14, 2023

Mention spéciale à la charnière Jauneau-Reus qui manquait de complémentarité, il y a encore quelques mois. Finalement, leur tournoi XXL nous a montré que même chez les plus jeunes, on peut faire des bons cocktails avec des mélanges inattendus.

FRANCE. Les matchs en pro chez les U20, cette stat’ complètement folle illustre la réussite du rugby français

Encouragements :

L’Irlande : Longtemps sur le carreau, la formation U20 de l’Irlande commence à monter en niveau. En atteignant la finale, elle réalise le meilleur parcours de son histoire avec celui de 2016 où elle avait aussi récolté l’argent. Même si le XV du Trèfle junior n’a pas fait long feu face aux Bleuets, la formation a su être convaincante face à tous les autres gros rencontrés. Qu’est-ce qu’il leur manque de plus ? Peut-être un peu plus de feuilles de matchs en URC pour ces jeunes, ou bien qu’il ne leur manquait rien, mais que les Français étaient simplement trop forts en finale… Quand d’autres amateurs un peu plus taquins et de mauvaise foi clameront : “Un arbitrage maison et 2-3 néo-zélandais naturalisés…” Et ça, c’est pas #valeurs !

RUGBY. Sexton à peine parti, le Leinster lance son nouveau cyborg de 20 ans à l’ouverture et ça fait des ravages !

La Géorgie : Ça serait bien malvenu de vous en vouloir si vous n’avez pas regardé les matchs de la Géorgie. C’est vrai que, comme on se l’imagine, voir des gamins se foutrent sur la tronche pendant deux heures sur une chaîne de la TNT, c’est plus sympa devant Malcolm que devant le rugby. Pourtant, détrompez-vous ! Le rugby géorgien, à l’image de son équipe senior, se diversifie. Désormais, les barbus bedonnants se sont accompagnés de moustachus sveltes et athlétiques pour rythmer les lignes arrière. Mais ne vous inquiéter pas, la Géorgie reste avant tout une terre d'avants, de combat et de conquête et ça s'est vu ! Les arrières, eux, ont sûrement été ramenés pour les caméras, mais ils se permettent un peu de zèle. Une nouveauté qui ne surprend pas que le rugbyx habituel, mais qui a aussi étonné les Baby Boks. En effet, ces derniers ont failli se faire arracher la place en demi-finale de justesse par les Géorgiens durant la phase de poule. S’ils ont un peu levé le pied lors des matchs de classement, on a senti cette équipe capable de grandes choses à l’avenir. Dommage que World Rugby leur claque (sûrement) la porte au nez jusqu’en 2030 avec la future ligue mondiale.

RUGBY. U20. Personne n’en parle, mais la Géorgie a mis 40 points à l’Angleterre

Avertissements :

La Nouvelle-Zélande : Qu’est-ce qu’il s’est passé dans l’Aotearoa ? En ce début d’été, les Baby Blacks avaient déjà les pieds dans le sable et avaient planté leurs têtes dedans pour faire l’autruche. Entre 2008 et 2015, ils n’avaient jamais raté leur qualification dans le dernier carré du mondial U20. Depuis, ils ne se sont qualifiés que 2 fois en demi-finale. Certes, ils remportent un titre mondial durant ce temps-là et 3 éditions ont été annulées à cause du Covid, mais le mal est là. Sur les deux dernières éditions, les futurs All Blacks en herbe ont terminé à la 7ᵉ place, leur pire classement. Pas de quoi s’alarmer diront certains, mais quand on voit les failles montrées ces dernières années par la sélection senior, peut-on se demander si la fin de l’hégémonie néo-zélandaise pointe le bout de son nez ?

Les stades en Afrique du Sud : On a réservé le pire pour la fin. Pour cette Coupe du monde, le pays austral a réservé les champs de patates aux jeunes pousses. En parallèle, il laisse les terrains pour les Springboks, prêt à cueillir divers Australiens et Argentins typiques du Rugby Championship. Les terrains gras et endommagés des 3 stades dédiés à l’évènement ont cohabité avec une réalisation parfois approximative et des tribunes vides. Cerise sur le gâteau : les organisateurs se sont empressés d’embaucher des DJ pour combler le vide des enceintes. Une astuce qui ne fait déjà pas ses preuves en Top 14 et qui ne deviendra pas plus salvatrice si le DJ décide de mettre la musique de Ratatouille à un moment pour saluer une pénalité française. (On vous jure, on l’a vraiment entendu.)

RUGBY. Springer, Jauneau, Prendergast... les 5 stars en devenir à suivre durant le Mondial U20