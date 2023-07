FRANCE. Les matchs en pro chez les U20, cette stat’ complètement folle illustre la réussite du rugby français

Avant même que la Coupe du monde U20 commence, le grand nombre de matchs disputés en pro par les U20 donnait un début d'indice…

La différence est impressionnante et il vaut mieux se mouiller la nuque. Dans une infographie publiée avant la Coupe du monde U20, le média Tiers 2 Rugby proposait de découvrir le nombre de matchs joués en Top 14 du côté des U20 de différentes nationalités. En tête de liste, on retrouve le XV de France des moins de 20 ans. Cependant, la surprise de cette nouvelle réside dans l’écart abyssal observable entre les autres nations et l’Hexagone. Ainsi, sur la saison 2022-2023, les jeunes Français avaient disputé 273 matchs pour 127 titularisations. Derrière, les nations aux espoirs les plus expérimentés sont l’Angleterre avec 55 matchs pour 17 titularisations et l’Australie avec 52 matchs pour 19 titularisations.

L’Irlande n’est pas mauvaise en soi, ce sont les Bleuets qui sont injouables, et ce graphe de @T2Rugby vous fait comprendre pourquoi la France est au-dessus des autres nations. pic.twitter.com/BzummzeWqb — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) July 14, 2023

RÉSUMÉ VIDÉO. Champion du monde, la France U20 atomise l’Irlande et souffle l’idée aux grandsUne dynamique qui n’est pas nouvelle et qui va en s’améliorant puisque le XV de France U20 dominait déjà cet aspect du jeu en 2021-2022 (226 matchs ; 85 titularisations). Relayée massivement après la victoire des Bleuets ce vendredi 14 juillet en finale du mondial, une nuance est cependant passée sous les radars de cette information. En effet, fin juin dernier, Tiers 2 Rugby nuançait ses chiffres après avoir vu les débats qu’ils suscitaient. En effet, selon le média, cela est plus dû à l’environnement effervescent et multipolaire qu’est le Top 14 qu’à une politique de développement des jeunes joueurs en particulier :

Ceux qui notent que la France a beaucoup plus de temps de jeu pour les joueurs U20 que les autres. Cela s'explique par le fait qu'un plus grand nombre d'équipes jouent plus de matchs que n'importe nations avec une politique de jeunesse. Dans le Top 14, des joueurs de tout âge jouent. Par exemple, la France est également largement en tête pour ce qui est du temps de jeu des joueurs de plus de 35 ans.”

Those noting France has way more game time for U20 players than others. This is because of more teams playing more games than any youth policy. Top 14 has players of *all* ages play more. For example they also clearly lead for game time for over 35 year olds as well. pic.twitter.com/r8X25nYoOa June 29, 2023

En clair, cette réussite est celle d’un modèle français insatiable en joueurs. Bien aidé par la politique JIFF, les Tricolores, jeunes et moins jeunes, profitent de cet appel d'offres constant de la part des meilleures écuries françaises. Ce samedi 15 juillet au matin, le manager de France U20 Sébastien Calvet préfère également nuancer les raisons de cette réussite au micro de Canal+ :

Peut-être que les fédérations et certaines équipes jeunes n’ont pas encore réussi à se remettre du Covid, même d’un point de vue financier. Fabien Galthié le dit souvent : “Tout est question d’expérience collective.” La Fédération Française de Rugby, avec Laporte puis Grill, donne les moyens à la formation française. À côté de ça, il y a le système des JIFF et la dynamique du doublé sous Sébastien Piqueronies… Notre système est fort et même s’il faut constamment le remettre en question, il marche pour le moment.”

