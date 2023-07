REVUE DE PRESSE. Championne, une France U20 ‘‘révolutionnaire’’ émerveille à l'étranger pour le ‘‘Bastille Day’’ !

Le XV de France U20 est de nouveau champion du monde après une campagne réussie du côté de l’Afrique du Sud.

Le talent de nos jeunes pousses était jusqu’ici, et depuis la dernière édition du mondial U20 en 2019, une fierté nationale. Avec le troisième sacre des Bleuets, cette dernière vient (encore) d’exploser aux yeux du monde ce 14 juillet 2023 au Cap (50-14). Comme un énième coup de marteau prêt à forger le fer du rugby international, Paul Costes et ses partenaires ont été salués par de nombreux journaux étrangers.

En premier lieu, le mastodonte anglophone Rugby Pass évoque une “France championne du monde de rugby des moins de 20 ans après avoir battu l'Irlande avec brio”. Dans un article suivant la finale, ils mettent en avant la parole du capitaine Lenny Nouchi et détaillent un groupe qui affiche “une sérénité folle après avoir surmonté un nouveau défi en finale”. En Nouvelle-Zélande, le pure-player Stuff met en avant Baptiste Jauneau et le numéro 8 Grenoblois du pack qui “ramènent un nouveau titre aux jeunes Français après 2018 et 2019.” Dans ce papier, Marko Gazzotti est particulièrement loué en précisant que “son immense capacité de travail lui a permis de remporter un troisième titre de joueur du match dans le tournoi”.

RÉSUMÉ VIDÉO. Champion du monde, la France U20 atomise l’Irlande et souffle l’idée aux grandsDu côté des médias généralistes anglo-saxons, l’information n’est pas non plus passée à la trappe. Ainsi, la BBC met l’accent sur la sortie des vestiaires des Bleus après une première période loin de leurs standards : “La France, qui a inscrit sept essais, a réalisé une deuxième mi-temps dévastatrice pour battre l'Irlande 50-14 en finale du Championnat du monde de rugby des moins de 20 ans et remporter le titre pour la troisième fois consécutive.” En soutien aux voisins irlandais, le média britannique ajoute que cette finale représente une “fin décevante” après un “tournoi convaincant”.

Sur la terre des vaincus, l’Irish Times illustre l’aspect iconique d’une victoire ayant lieu le jour de la Fête Nationale tricolore. Beau perdant, il dresse un voile romantique sur cette douloureuse fin de compétition : “Les moins de 20 ans ont connu une sorte de révolution française ces derniers temps et il est donc tout à fait approprié que leur dernier triomphe ait eu lieu le jour de la Bastille. Sept essais contre deux, la rencontre ne souffre d'aucune contestation. Pas plus que la domination totale de la France dans la plupart des aspects du jeu, alors qu'ils se sont vengés de leur défaite des Six Nations de manière unanime.”

XV de France. Orgie de rugby, les Bleuets sont champions du monde !