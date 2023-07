RÉSUMÉ VIDÉO. Champion du monde, la France U20 atomise l’Irlande et souffle l’idée aux grands

Pour la troisième édition consécutive, le XV de France U20 se place au sommet de sa catégorie et devient champion du monde.

Décidément, le temps aura passé et le Covid aura fait son effet, mais l’excellence des Bleuets reste inchangée. Après des années d’annulation et une génération sacrifiée, le World Rugby U20 Championship a fait son retour en 2023 du côté de l’Afrique du Sud. Conclue hier, cette épopée a sacré une nouvelle fois la France dans la soirée du 14 juillet au détriment de l’Irlande (50-14). Après une demi-finale compliquée face à l’Angleterre, où les coéquipiers d’Hugo Reus avaient attendu l’heure de jeu pour prendre le large, la comparaison n’a pas eu matière à exister.

Avec deux essais pour chaque équipe à la mi-temps, la soupe a été bien plus amère pour les Celtes en deuxième période. Dès la 43ᵉ minute, c’est le talonneur Pierre Jouvin qui s’effondre en Terre promise. Quelques secondes après la transformation, Marko Gazzotti et Nicolas Depoortere régalent avec deux courses tranchantes et double la mise pour ce retour tonitruant des vestiaires. Les Bleus font le break et leur troisième sacre consécutif semble déjà écrit. D’ici à la fin du match, il n’y aura pas de suspens ou de retournements de situation frissonnants. Maîtres de leur jeu et de la compétition, Lenny Nouchi et les siens soulèvent le trophée du championnat du monde U20. Sans Playmobil sous le coude, mais avec beaucoup de confiance, les Bleuets vont remonter le méridien en s’assurant d’une chose : le futur du rugby français est sur des rails solides.

Un tapis rouge pour les Bleus ?

Par ailleurs, les Bleuets sont les promesses d’un futur relatif, mais sont également les passionnés d’un avenir proche. Ainsi, le Grenoblois Marko Gazzotti, élu meilleur joueur de ce mondial U20, a souhaité le meilleur à ses aînés en septembre prochain. Dans les colonnes de Rugbyrama, il déclare : “Je pense qu'on a écrit notre histoire. On s'était dit dès le départ que c'était la nôtre, et qu'il fallait aller jusqu'au bout. On l'a fait. Ensuite, si ça pouvait inspirer les plus grands, ce serait parfait pour le rugby tricolore.”