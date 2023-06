RUGBY. U20. Personne n’en parle, mais la Géorgie a mis 40 points à l’Angleterre

Battue 40-38 par des Géorgiens survoltés, l’Angleterre est tombée sur plus fort qu'elle ce jeudi en match de préparation à la Coupe du Monde.

Quel exploit ! La sélection U20 de la Géorgie a battu l’Angleterre 40-38 ! Ce jeudi avait lieu le deuxième match d’une double confrontation entre la Géorgie et l’Angleterre. Si le premier match avait été remporté par les Britanniques au terme d’un match serré (42-36), un carton jaune a fait basculer la revanche du côté géorgien.

🇬🇪 Congratulations @GeorgianRugby U20s who have just defeated England in an epic match 40-38! 👏



📸 Irakli Tkemaladze pic.twitter.com/LzZNf6Zj57 — Rugby Europe (@rugby_europe) June 1, 2023

Alors que le XV de la Rose mène au score, le trois-quarts centre Joe Jenkins reçoit un carton jaune qui va tout changer. Dix minutes en infériorité numérique qui coûtent le match à la sélection anglaise. Les Géorgiens sentent l’exploit possible, accélèrent et aplatissent deux essais, portant la marque à 40-31. Il reste alors six minutes à jouer. Les Anglais de nouveau à 15 réduisent l’écart en vain. Les supporters envahissent la pelouse : la Géorgie vient de battre l’Angleterre !

Les yeux tournés vers la Coupe du Monde

Les jeunes Géorgiens peuvent après ce succès appréhender la Coupe du Monde U20 (Du 24 juin au 14 juillet 2023) avec plus de certitudes. Ils évolueront dans le groupe C composé de l’Argentine, l’Italie et du pays hôte : l’Afrique du Sud.

RUGBY. Les U20 avec Jauneau, mais sans Gailleton et Bielle-Biarrey pour disputer la Coupe du Monde



Pour rappel, les Bleus évolueront, eux, dans le groupe A. Ils affronteront le Japon (24 juin), Nouvelle-Zélande (29 juin) et le Pays de Galles (4 juillet). La compétition sera diffusée en clair et en direct sur la chaîne L’Equipe.