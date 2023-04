RUGBY. Sexton à peine parti, le Leinster lance son nouveau cyborg de 20 ans à l’ouverture et ça fait des ravages !

Alors que Jonathan Sexton a annoncé récemment qu’il ne jouerait plus pour le Leinster, Sam Prendergast a pris la relève immédiatement.

Il est l’un des plus grands espoirs à son poste. À tout juste 20 ans, Sam Prendergast a été envoyé dans la cage aux lions. Plus précisément, le jeune espoir a été du contingent irlandais qui est parti défier les Lions de Johannesburg dans le cadre du United Rugby Championship. Au lendemain du Tournoi des 6 Nations et de la Champions Cup, vous vous doutez bien que la formation qui a changé d’hémisphère était loin de l’armada habituelle. En Afrique du Sud, l’antichambre de la sélection irlandaise n’avait pas non plus envoyé les bouchers ou boulangers du coin, mais l’idée est là. Beaucoup de troisième couteau (voire plus) ont fait le déplacement, mais parmi eux, un joueur était très attendu.

Auteur d’un Tournoi des 6 Nations U20 sensationnel, Sam Prendergast a généré beaucoup d’espoir en Irlande. Ouvreur talentueux, il représente pour beaucoup le futur de la charnière irlandaise en sélection. Le journaliste anglais Peter Jackson n’a d’ailleurs pas tari d’éloges au sujet du jeune crack sur son compte Twitter. Après le match, il déclare : “Pour ses débuts au Leinster, Sam Prendergast prendra des coups. Le joueur de 20 ans fait son entrée dans une équipe composée presque entièrement de deuxième, troisième, voire quatrième choix et bat les Lions à Johannesburg en inscrivant l’ultime pénalité. Une autre superstar irlandaise en devenir.”