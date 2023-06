RUGBY. Springer, Jauneau, Prendergast... les 5 stars en devenir à suivre durant le Mondial U20

Pour ceux qui ne le sauraient pas, la coupe du monde U20 débute ce vendredi 24 juin. L’occasion de découvrir les stars de demain.

Baptiste Jauneau - numéro 9, France

Parce qu’il a vraiment des airs d’Antoine Dupont plus jeune, qu’il a réalisé une fin de saison dantesque avec Clermont et que les seuls Tricolores qui auraient pu éventuellement lui chiper la vedette (Gailleton et Bielle-Biarrey) ne sont pas là, on a décidé de mettre Baptiste Jauneau en avant. Il faut dire que l’enfant d’Ogeu (Béarn) détonne par sa vision du jeu, son entrain mais aussi sa force dans les duels : doté d’un raffut autoritaire, d’appuis intéressants et d’un punch incontestable, le Jaunard a surpris plus d’un joueur du Top 14 durant sa fin de saison avec le numéro 9 dans le dos. Au total, le casque rouge aura joué 32 matchs cette année, dont 24 en Top 14 (10 titularisations) et inscrit 7 essais. Des prouesses qui confirment le savoir-faire et le réservoir incommensurable de l’Hexagone à la mêlée ces dernières années. Le petit et robuste (1m78 pour 83kg) Jauneau sera d’ailleurs le capitaine des Bleuets en Afrique du Sud

Peter Lakai - 3ème ligne, Nouvelle-Zélande

On aurait pu vous parler de Tom Lynagh , fils de Michael et frère de Louis, mais le "rookie of the year" des Reds s’est blessé à la cuisse la semaine dernière et ne participera finalement pas au Mondial U20. Alors, on a choisi de citer un autre Néo-Zélandais, Peter Lakai en l’occurrence. Dans un profil assez proche de celui de l’Anglais Greg Fisilau , le numéro 8 des Hurricanes a déjà montré de très belles aptitudes en Super Rugby cette année. Et ce après une saison de NPC où il avait déjà marqué les esprits pour avoir notamment inscrit un triplé face à Hawke’s Bay. Joueur puissant (1m88 pour 109kg) et puncheur, son duel face au très prometteur Marko Gazzotti , en poules, pourrait valoir le détour. Des joueurs qui s’inscrivent en tous cas dans la lignée du dernier 3ème ligne à avoir été élu meilleur joueur de la compétition : Jordan Joseph

Première nation mondiale et victorieuse du dernier 6 Nation U20 également, l’Irlande ne pouvait pas ne pas avoir de représentant dans cette liste. C’est ainsi que Sam Prendergast, fils de Mike et apparu à 4 reprises avec le Leinster cette saison y figure. On le vit notamment plein de sang froid lors de la victoire d’une équipe de Dublin "bis" en Afrique du Sud, chez les Lions , en avril dernier. Une rencontre lors de laquelle il avait inscrit 15 points dont la pénalité de la gagne en toute fin de partie. Un joueur de caractère, donc, qui en plus de posséder un physique qui deviendra certainement intéressant, a aussi montré une belle longueur de jeu au pied. A revoir durant ce Mondial de la jeunesse !

Posolo Tuilagi - 2ème ligne, France