SUPER RUGBY. 8 essais en 9 matchs, du talent, des cannes, voici le phénomène Macca Springer

Auteur de 8 essais en 9 matchs de NPC cette saison, le jeune Macca Springer vient d'être signé par les Crusaders. Attention, crack annoncé, au pays des Blacks.

Qu'on se le dise : lorsque votre prénom est un homophone d'une des plus grandes fratries qu'ait connues le Top 14, que votre nom sonne typiquement néo-zélandais et qu'il contient le même suffixe que celui d'un international tricolore (originaire de l'archipel maori) ; vous ne pouvez qu'être prédestiné pour le rugby de haut niveau. C'est donc ainsi que Macca Springer, 19 ans à peine, a été engagé par les Crusaders cette semaine, pour la prochaine édition du Super Rugby. Une juste récompense pour un garçon qui, tout juste majeur, martyrise les défenses du NPC depuis un an déjà. En attestent ses 8 essais en 9 matchs dans le championnat des provinces NZ cette année, au sein d'une équipe des Tasman Makos bien moins performante que les années précédentes.

Lui ? C'est un gamin issu de Nelson, sur l'île du Sud, et annoncé comme un "magicien" depuis ses années lycée, déjà, en Nouvelle-Zélande. Il faut dire que l'ancien du Waimea College possède de sacrées qualités d'appuis et de vitesse. Le tout couplé à une facilité dans ses gestes et ses duels ainsi qu'une aisance technique qui ne sont pas sans rappeler celles d'un certain Mack Hansen, où d'AJ Lam, l'ailier des Auckland Blues, quand bien moins son physique est pour l'heure un peu moins dense. Reste que depuis son arrivée dans le groupe pro' la province de Tasman, Springer s'est bien étoffé, jusqu'à posséder aujourd'hui un physique avantageux (1m90 pour 95kg), qu'on imagine volontiers encore plus généreux, d'ici quelques années...

Alors Springer sera-t-il la prochaine sensation du Super Rugby ? Pour l'heure, difficile d'affirmer quoi que ce soit, d'autant qu'il devra faire face à la rude concurrence des Reece, Fainga'anuku ou Bridge à l'aile. Et celle de Will Jordan, s'il daigne évoluer à l'arrière par moments. Un garçon qui comme lui, avait marché sur l'ancienne ITM Cup (14 essais sur ses 20 premiers matchs) avant le parcours qu'on lui connaît, chez les Crusaders comme chez les All Blacks. À savoir 42 essais marqués, sur ses 50 derniers matchs. Toutes compétitions confondues...

