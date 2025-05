VIDÉO. 28 points, un essai PlayStation : Cheslin Kolbe s’amuse au Japon, épisode 8

Exilé au Japon, Cheslin Kolbe s’éclate et a de nouveau inscrit un essai sensationnel après avoir éliminé 6 défenseurs.

Si certains ne partent au Japon que pour remplir leur porte-monnaie, d’autres stars mondiales jouent vraiment le jeu et apportent une sacrée plus-value à leur équipe nippone.

Cheslin Kolbe, arrivé en Asie en 2023 après un passage à Toulon compliqué, fait partie de la 2ème catégorie. Aux Suntory Sungoliath de Tokyo, le lutin sud-africain fait partie des meilleurs joueurs du championnat.

Si la rudesse et la longueur du Top 14 ne convenaient plus à son corps, en League One, l’ailier de 31 ans se régale et inscrit des essais souvent fous.

Ce week-end, le casqué a aussi pris le but pour inscrire 28 points dans la victoire de son équipe face aux Black Rams. Mais surtout, il a inscrit un doublé, dont un essai sensationnel.

🇿🇦 Cheslin Kolbe scored 2 tries, 28 points & won POTM as Suntory clinched the 6th & final play-off spot #rugbyjp pic.twitter.com/Utf6GPZ61A May 5, 2025

A la récupération d’un ballon tombé, le champion du monde contournait le premier rideau grâce à ses appuis, son raffut et son accélération, débordait 3 défenseurs en flirtant avec la ligne de touche, avant de taper par à suivre devant le dernier. Puis de résister, à la course, au retour de 2 autres adversaires, pour inscrire un essai de pur facteur X.

Ses 7 et 8èmes essais cette saison, qui prouvent que "Ches" s’entretient comme il faut pour pouvoir continuer de jouer avec les Springboks à côté de ça.