VIDÉO. Demi-volée, course poursuite façon Bielle-Biarrey : Cheslin Kolbe continue de faire ''mumuse'' au Japon

Le week-end dernier, Kolbe a inscrit son 5ème essai en 9 titularisations cette saison, grâce à toute la panoplie du bon ailier. Et des qualités de footballeur.

Vu d’Europe, voir un joueur de sa trempe partir pour le Japon à seulement 30 ans paraissait très surprenant. Mais côté hémisphère sud, il n’est plus rare de voir des tops joueurs rejoindre l’Asie afin d’assurer ses arrières dans un championnat plus court, moins intense et généralement mieux rémunéré.

D’autant que Cheslin Kolbe avait beaucoup donné en Top 14 et que son corps ne cessait de lui rappeler sur ses dernières saisons en France. Depuis 2023, le lutin des Springboks évolue donc sous le maillot des Suntory Sungoliath, à Tokyo, et, ma foi, semble prendre du plaisir.

Moins fourmillant aux 4 coins du terrain qu’il ne l’était en France, le double champion du monde sait néanmoins toujours élever le curseur lorsque nécessaire. En témoignent ses dernières performances avec les Springboks, et ses fulgurances avec son club.

Le week-end dernier, Kolbe a d’ailleurs inscrit son 5ème essai en 9 titularisations cette saison, grâce à toute la panoplie du bon ailier. À la réception d’une passe au pied de son acolyte Kotaro Matsushima, le petit casqué réalisait une superbe demi-volée qui éliminait deux défenseurs des Honda Heats, avant de chasser le ballon plein gaz, en suivant un rebond quelque peu capricieux, et de marquer juste avant que celui-ci ne sorte de l’en-but.

Un essai dont la finition n’est pas sans rappeler celui de Louis Bielle-Biarrey face à l’Irlande le mois dernier dans le Tournoi. Et qui a contribué à ce que son équipe s’impose (60-31).

La suite ?

A 31 ans et encore en cannes, Kolbe reviendra-t-il en Europe un jour ? Les chances sont de moins en moins élevées.

Le plus probable étant que l’ancien bolide du Stade Toulousain fasse tirer quelques saisons encore au Japon afin de s’entretenir pour tenter de disputer le Mondial 2027. Un peu comme le fait Beauden Barrett, qui régale lui aussi, en Super Rugby.