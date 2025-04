VIDEO. Beauden Barrett invoque Juan Martin Hernandez et nous lâche un banana kick de l'espace

A 33 ans bien tassés, Beauden Barrett est revenu en Super Rugby cette saison. Son ambition est claire : rester en forme afin de postuler pour le Mondial 2027.

Gêné par une main fracturée en mars, "Baz" est donc revenu ce week-end pour guider une équipe des Blues en difficulté en ce début de saison, malgré son effectif XXL.

La fratrie Savea (enfin) réunie, une superstar venue du XIII : 5 bonnes raisons de regarder le Super Rugby

Bilan ? 14 points inscrits sur les 18 de la victoire face aux solides Hurricanes. Mais surtout, une présence décisionnelle de tous les instants et quelques gestes dont il a le secret, dont celui qu'on va vous montrer.

Si Carlos Spencer en est probablement l’inventeur, convenez que celui qui a remis au goût du jour et magnifié le banana kick se nomme bel et bien Juan Martin Hernandez.

VIDÉO. Qui se souvient de ce ''banana-kick'' de l’espace d’Hernández face aux Blacks ?

On ignore donc à qui Barrett a voulu faire honneur, mais après avoir sauvé une touche dans ses 22 mètres, le meilleur joueur du monde 2016 et 2017 s’est fait plaisir pour dégager les siens et inverser la pression.

Move on from Bend it like Beckham. We now bend it like Barrett 🔥



This is a true genius moment from the veteran Beauden Barrett in his latest Rugby Masterclass vs Hurricanes.



33 years old and still plays like a 20 year old.



So Kids,Skills never go away and the class is… pic.twitter.com/FCVLv4LgfE