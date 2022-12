VIDÉO. Qui se souvient de ce ''banana-kick'' de l’espace d’Hernández face aux Blacks ?

''El Mago'' Juan Martín Hernández nous a, durant l’intégralité de sa carrière, toujours régalé avec des gestes de classe. La preuve ici, avec ce jeu au pied sublime face aux Blacks.

Wilkinson, Hernandez... Avez-vous en tête les meilleurs ''messieurs drops'' de l'histoire du Top 14 ?Si aujourd’hui, l’Argentine arrive de plus en plus à remporter des rencontres de prestige lors du Rugby Championship, ce ne fut pas toujours le cas. Intégrés en 2012 suite à leurs excellentes performances lors des Mondiaux de 2007 et de 2011, les Pumas ont pendant longtemps été le souffre-douleur des trois mastodontes de l’hémisphère sud. Et durant cette période délicate, il était difficile pour des joueurs argentins de sortir du lot, face à la domination adverse. Et pourtant, certains nous ont toujours gratifié de gestes incroyables. L’exemple parfait étant bien entendu ‘’El Mago’’, Juan Martín Hernández. Que ce soit à l’ouverture, au centre ou à l’arrière, le natif de Buenos Aires a toujours su se démarquer. En témoigne son banana kick extraordinaire, lors d’une rencontre du Rugby Championship face à la Nouvelle-Zélande en 2012. En effet, et alors que les hommes en noir poussent au pied pour mettre la pression à celui-ci, Hernández s’empare du ballon, et d’un jeu au pied dont lui seul a le secret, réussit à inverser la pression et trouver une touche splendide, 50 mètres plus loin. Un coup de pied millimétré, qui, s’il n’a pas empêché les All Blacks de s’imposer (21 à 5 score final), a néanmoins prouvé, une fois de plus, tout le talent de ce joueur sur un terrain de rugby. Du grand art.

