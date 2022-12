VIDÉO. Qui se souvient de ce tampon monumental d'Hernandez sur le géant Tuilagi ?

Lors du quart de finale de H Cup de 2007 opposant Leicester au Stade Français, l'arrière Juan Martin Hernandez avait infligé une sacré cartouche au surpuissant ailier des Tigers, Alesana Tuilagi.

SUPER RUGBY : le légendaire Juan Martin Hernandez contraint de raccrocher les cramponsAvril 2007, quart de finale de H Cup. Dans un Welford Road en feu, les Tigers de Leicester, emmenés par leur capitaine Martin Corry, affrontaient le Stade Français Paris, symbolisé par sa génération dorée (Dominici, Skrela, Pichot, Martin). Une rencontre qui restera dans l'histoire de la Coupe d'Europe, de par son scénario, mais également au vu du niveau de jeu proposé par les deux équipes. Et même si ce sont finalement les Anglais qui ressortiront vainqueurs de ce match (21-20), une action en particulier rentrera dans la légende de cette compétition : en effet, et alors que le surpuissant ailier samoan Alesana Tuilagi (113 kg à l'époque) parvient à s'échapper le long de la ligne de touche, l'arrière argentin du Stade Français Juan Martin Hernandez (87 kg) revient en travers. Lancé à pleine vitesse, "El Mago" percute de plein fouet le tracteur de Leicester, et le propulse en touche, à seulement quelques centimètres de l'en-but. Un retour défensif incroyable, qui rappelle que le gabarit ne veut pas tout dire au rugby, loin de là.

