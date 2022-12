Wilkinson, Hernandez... Avez-vous en tête les meilleurs ''messieurs drops'' de l'histoire du Top 14 ?

Certains gestes reviennent à la mode dans le rugby moderne. Si le drop n'est plus ce qu'il était, Camille Lopez essaie par exemple de le remettre au goût du jour.

Au vrai, la réflexion nous ait venue en nous remémorant le surnom que beaucoup d'observateurs se plaisent à donner à Camille Lopez depuis quelques saisons : "monsieur drop". Le Bayonnais a beau se plaire à utiliser sa patte gauche efficace lorsqu'il s'approche des perches, ne vous paraît-il pas tout de même à des kilomètres de la fréquence à laquelle l'utilisaient autrefois les meilleurs artilleurs du championnat de France ? C'est justement ce que l'on a décidé de vérifier, puisque le temps arrondit parfois les angles des souvenirs...

Pour information, à 33 ans, Camille Lopez a inscrit 19 drops en près de 200 matchs dans sa carrière en Top 14. En additionnant toutes ses rencontres professionnelles en club, le total grimpe jusqu'à 27 unités.

David Skrela : 21 drops

Jean-Baptiste Elissalde : 24 drops

Brock James : 33 drops

Cédric Rosalen : 33 drops

Juan Martin Hernandez : 37 drops

Jonny Wilkinson : 42 drops

Benjamin Boyet : 51 drops

Lionel Beauxis : 55 drops

Voilà pour la liste. Des chiffres qu'il faut néanmoins nuancer du fait du nombre de matchs disparates des joueurs cités. Là, parmi toutes ces fines gachettes, une sort clairement son épine du jeu. Non, ce ne sont ni Boyet ni Beauxis, les seuls à avoir pourtant passé la barre symbolique des 50 drops en championnat (Top 14 et Top 16 confondus). Mais plutôt Jonny Wilkinson, la légende anglaise de ce sport, et tout particulièrement du RCT. En effet, Wilko possède un ratio tout bonnement exceptionnel : sur la Rade, l'homme aux 1179 points avec l'Angleterre a frappé à 42 reprises en 104 matchs ! Soit une moyenne de 0,4 drop inscrit par match. En d'autres termes, de 2 drops inscrits toutes les 5 rencontres. À titre d'exemple, Lionel Beauxis, leader du classement, a lui planté ses 55 coups de canon en 246 matchs, soit 1 réussite toutes les 4 rencontres environ. Qu'on se le dise, déjà numéro 1 dans l'exercice sur la scène internationale, le "monsieur drop", c'était bien ce sacré Wilko...

