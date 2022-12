TOP 14. Arrêtez tout ! Camille Lopez a répondu à LA question que tout le Pays Basque se pose

Interrogé par la République des Pyrénées, Camille Lopez a répondu à la question que toute la Soule se pose : le reverra-t-on un jour à Mauléon ?

C'est peu de dire que Camille Lopez vit une seconde jeunesse à Bayonne. Certes l'ancien ouvreur des Bleus carburait plutôt bien avec l'ASM ces dernières saisons, mais cette nouvelle aventure semble redonner un vent d'air frais à la carrière du natif d'Oloron. Chaque week-end, on le voit pousser et arranguer ses coéquipiers tout en étant un leader par l'exemple également, puisque décisif. Et alors que certains l'imaginaient venir à Jean-Dauger, dans son Pays Basque natal, en pré-retraite, Lopez a largement prouvé qu'il prenait le challenge bayonnais à bras le corps. Si bien qu'à la mi-saison, l'Aviron sera certainement dans le Top 6 de notre championnat s'il ne repart pas bredouille de son court déplacement à Pau, vendredi.

RUGBY. Lopez à Bayonne : le cerveau d'un collectif qui peut croire aux phases finales de Top 14 ?

Une autre terre que Lopez connaît si bien, puisque qu'il est originaire d'un village que tout le monde du rugby connaît grâce à ses soins : Mauléon. Une commune située à une quarantaine de kilomètres de Pau, presque du double de Bayonne, d'ailleurs. Forcément, lors de cette semaine des derbys, l'ouvreur de 33 ans a donc été interrogé par l'emblématique média local de la République des Pyrénées. Avec une question majeure, celle que toute la Soule se pose : reviendra-t-il un jour porter les couleurs de Mauléon ? Malheureusement pour les aficionados du maillot rouge et blanc, l'ancien acolyte de Morgan Parra ne semble pas avoir ce projet en tête. Bien qu'il soit toujours très attaché à "son club de coeur" et suive avec attention ses résultats, Lopez s'imagine engagé avec Bayonne pour plusieurs saisons et ne voit pas ses amis mauléonnais reprendre du service lorsqu'il arrêtera sa carrière professionnelle :

C'est une question que je me suis posée. (...) Mais la réponse sera que non, je ne rejouerai pas sous le maillot rouge et blanc parce que si je le fais c'est parce que mes potes sont là aussi. Ça aurait été jouissif. Mais je crois que c'est encore trop tôt pour en parler et puis mes potes ont déjà arrêté la saison dernière pour la plupart. (...) Les faire reprendre dans 3 ou 4 ans je ne suis pas sûr que ça leur plaise (rires). Donc rejouer un jour à Mauléon sera très compliqué.