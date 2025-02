TOP 14. Bientôt des stars comme Kolbe à Toulon ? ''Non, je ne le referai pas'', assure le président Bernard Lemaitre

Le président toulonnais Bernard Lemaitre admet que concilier club et sélection est souvent difficile, d’autant plus pour les sudistes. Et prend désormais ses dispositions.

Sur la Rade, ce n’est un tabou pour personne de dire qu’au vu de leur CV, leur talent et des attentes placées en eux, Eben Etzebeth et Cheslin Kolbe furent des flops à Toulon. S’il y eut bien quelques soubresauts ici et là et un titre en Challenge Cup pour Kolbe, globalement, les deux champions du monde Sprigboks n’ont jamais apporté ce qu’ils auraient pu/dû amener au club au muguet, alors en pleine reconstruction. Eben, il n’avait que les Springboks en tête, ça se voyait, ça se sentait.

D’ailleurs, le président toulonnais ne s’en est jamais caché et ose dire les termes, pour l’émission 1, 2, Trillo diffusée sur YouTube. Ces recrues ? "C'est un regret dans la mesure où malgré leur immense potentiel et leurs quelques très bons matchs, ni l'un ni l'autre n'ont n'ont satisfait nos attentes." "Entre la sélection, les blessures et le reste, cela ne leur laissait finalement que très peu de temps d’implication pour le club", poursuit l’octogénaire. Il est vrai que le petit lutin sud-africain - 24 matchs de Top 14 en 2 saisons - comme son géant compère Etzebeth (40 matchs en 3 ans à Toulon) n’ont jamais cassé 3 pattes à un canard, comme disent les Varois. Kolbe, c'était une opportunité. On a appris que ça n'allait pas bien pour lui à Toulouse et j'ai donc fait en sorte de le faire venir à Toulon.

Alors que Leicester Fainga’anuku quittera Toulon l’été prochain, doit-on s’attendre bientôt à d’autres stars internationales de l'hémisphère sud à Mayol ? "Non, je ne le referai pas", tranche le président du club. Près de 4 ans après la signature de Kolbe, le club pointe aujourd’hui à une solide 3ème place en Top 14, recevra son 8ème de finale de Champions Cup à domicile, tandis que son projet s’est naturellement affiné.



"Aujourd'hui j'ai envie d'avoir des joueurs qui soient complètement partie prenante du club et qui en recueillent la réussite." Et le plus beau témoignage de cela est probablement la venue de David Ribbans, désormais capitaine du RCT moins d’un et demi après son arrivée. En attendant le besogneux italien Juan Ignacio Brex l’été prochain…