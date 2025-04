RUGBY. Après 64 sélections, James O'Connor va-t-il renier l'Australie pour les All Blacks ?

C’est une idée folle qui vient de Nouvelle-Zélande. Et si l’iconique ouvreur australien James O'Connor changeait de sélection pour intégrer les All Blacks ?

Depuis février dernier, l’ancien Toulonnais James O'Connor évolue avec la formation néo-zélandaise des Crusaders en Super Rugby. Ainsi, sa bonne saison en tant que doublure de luxe du jeune Taha Kemara crée des situations inattendues. Ce 25 avril 2025, le New Zealand Herald indique que “les Crusaders ne seraient pas opposés à la perspective de voir la nouvelle recrue James O'Connor changer d'allégeance internationale pour les All Blacks.”

TRANSFERT. James O’Connor débarque dans une franchise mythique pour terminer en beauté

Un All Black pas comme les autres

Selon le journal, ce serait le PDG de la franchise, Colin Mansbridge, qui se plairait à l’idée de voir l’ouvreur des Wallabies être convoqué prochainement avec la sélection néo-zélandaise. Dans le cas où ce scénario fantasque se réaliserait, James O'Connor pourrait, par exemple, prétendre à la prochaine Coupe du monde en représentant l’Aotearoa.

Mais alors, comment une telle sorcellerie serait-elle possible ? En clair, l’ouvreur au 64 sélections avec les Wallabies est aussi éligible pour la Nouvelle-Zélande. Pour cause, si James O'Connor a grandi sur l’île-continent, ses parents sont tous les deux néo-zélandais. Par ailleurs, son père était rugbyman du côté de Wellington dans sa jeunesse et l’ouvreur est également éligible aux Springboks, par ses grands-parents maternels.

RUGBY. Scott Robertson peut-il refaire des All Blacks les All Blacks ?

Actuellement, l’ouvreur passé du côté du RCT entre 2014 et 2017 n’a plus joué avec les Wallabies depuis le 13 août 2022. Bientôt, la période de trois années consécutives sans sélection sera atteinte. Ainsi, au même jour de cette année, il pourrait théoriquement jouer pour les All Blacks, si l’on se réfère aux conditions exigées pour changer de nationalité sportive. À moins qu’un détail du règlement n’ait échappé à nos amis néo-zélandais…

James O'Connor inéligible ?

En effet, si James O'Connor n’a plus représenté l’équipe première des Gold & Greens depuis bientôt trois ans, il ne devrait pas être éligible pour une autre sélection avant le 26 août 2026. Pour cause, l’ouvreur avait joué ce jour-là contre le Portugal avec l’équipe réserve de sa nation, baptisée Australie A.

RUGBY. Après plusieurs assouplissements, l'Australie change de fusil d'épaule concernant ses règles d'éligibilité

Ainsi, selon le règlement 8 de World Rugby le transfert pour droit de naissance se fait en partant du principe qu'une personne représente une Fédération et non pas uniquement son équipe première. De fait, la première et deuxième “équipe représentative nationale à XV d’une Fédération” et la première “équipe représentative nationale à VII d’une Fédération” représentent la fédération.

Ainsi, dans le cas où l’Australie A serait officiellement la deuxième sélection nationale de la fédération australienne, James O'Connor ne pourrait pas postuler pour les All Blacks. Cependant, cette histoire de statut est une notion floue et changeante, dont seule la fédération et World Rugby conaissent les tenants et les aboutissants. À titre d’exemple, auparavant, l’Australie A avait perdu ce statut au profit des Barbarians Australiens.

Toutefois, les supporters australiens ne devraient pas avoir à s’inquiéter. En effet, si James O'Connor a bien envie de retrouver le rugby international, ce sera plutôt sous les couleurs des Wallabies. Preuve en est, l’ouvreur a manifesté son envie de jouer contre les Lions britanniques et irlandais, cet été, dans un entretien accordé au média GBRANZ Podcast.

RUGBY. ''Pillage organisé'' : la guerre froide entre la France et l’Australie est déclarée